28 ألف طالب ثانوية عامة بكفر الشيخ بدأوا امتحان التربية الدينية في 78 لجنة

انتظم اليوم الأحد 78 لجنة امتحانية موزعة على مختلف أنحاء محافظة كفر الشيخ نحو 28 ألفا و102 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة، لأداء أول أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2024-2025، وسط استعدادات موسعة ومتابعة ميدانية دقيقة من اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف مباشر من الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وقد بدأ الطلاب ماراثون الامتحانات بأداء مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وذلك لكافة الأنظمة التعليمية، بما في ذلك النظام القديم، والنظام الجديد، ومدارس المتفوقين STEM، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مكثفة لضمان سير الامتحانات بسلاسة وانضباط، على أن تستمر الامتحانات حتى الخميس 10 يوليو المقبل، حيث تُختتم بمادتي الأحياء أو الرياضيات التطبيقية أو الإحصاء، حسب تخصص كل طالب.

تسكين المراقبين في 24 استراحة

وكشف الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن تجهيز 24 استراحة لاستقبال المشاركين في أعمال الامتحانات من مراقبين وملاحظين، بواقع 12 استراحة للرجال و12 للسيدات موزعة على مستوى الإدارات التعليمية الـ12 بالمحافظة، مشيرًا إلى اختيار مواقع الاستراحات بعناية، بحيث تكون قريبة من مقار اللجان والأسواق، لتيسير حركة المعلمين وتمكينهم من شراء احتياجاتهم اليومية.

امتحانات الثانوية العامة 2025

ويؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الامتحانات بداية من يوم الأحد 15 يونيو المقبل فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية.

بينما يبدأ أيضا طلاب الثانوية العامة فى النظام القديم امتحانات الثانوية 2025، من يوم الأحد 15 يونيو 2025: بمادة التربية الدينية والوطنية ويوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بمادة الإقتصاد والإحصاء.

جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم).

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.

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