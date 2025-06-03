تموين كفر الشيخ: توريد القمح يتجاوز 221 ألف طن

أعلنت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ أن أعمال استلام الأقماح المحلية لموسم 2025 مستمرة في جميع المواقع المعتمدة بالمحافظة، وسط متابعة ميدانية من الأجهزة التنفيذية والرقابية، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

إجمالي كمية الأقماح الموردة

وأكدت المديرية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الكميات التي تم توريدها منذ بدء موسم التوريد وحتى صباح يوم 3 يونيو الجارى، بلغ 221 ألفًا و135 طنًا و381 كيلوجرامًا من القمح المحلي، تم استلامها من خلال 26 موقعًا موزعة على مستوى المحافظة.

وتتبع مواقع الاستلام كل من: الشركة المصرية للصوامع والتخزين، البنك الزراعى المصرى، قطاع مطاحن كفر الشيخ، مطاحن الإسكندرية، وجهاز مستقبل مصر.

ووجه اللواء علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف المرور على المواقع يوميًا، والتعامل الفورى مع أى معوقات قد تظهر خلال عملية التوريد، مشددًا على الالتزام الكامل بقرارات وزير التموين، لاسيما ما يتعلق بصرف مستحقات الموردين في موعدها المقرر دون تأخير.

ومن جانبه، قال المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة موسم التوريد، وتعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مضيفًا أن جميع المواقع تلتزم بالضوابط والتعليمات الخاصة بسلامة التخزين والتعامل مع الموردين.

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