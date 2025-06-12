الأولى بالإعدادية الأزهرية بالإسماعيلية: أتمنى أن أصبح طبيبة ومثلي الأعلى والدتي (فيديو)

أجرت فيتو قبل قليل "بثا مباشرا" من منزل ريتال هاني السيد الأولى بالإعدادية الأزهرية في محافظة الإسماعيلية.

و أكدت ريتال هاني السيد، الأولى على محافظة الإسماعيلية، بالشهادة الإعدادية الأزهرية، وابنة معهد آل سهمود الإعدادى النموذجي، أنها علمت بحصولها على المركز الأول على المحافظة من احدى معلماتها، حيث انتابتها فرحة عارمة عندما اخبرتها والدتها بخبر تفوقها بالشهادة الإعدادية الأزهرية، رغم عدم توقعها بأن تكون الأولى على المحافظة وذلك لأنها كانت تراه حلما بعيدا.

الحرص على الاستذكار الدائم

وأضافت الأولى على الاعدادية الأزهرية بالإسماعيلية، أنها كانت تحرص على مذاكرة دروسها بصفة مستمرة، وتحرص على عمليات المراجعة، وذلك لتحقيق النجاح والتفوق، من أجل الوصول إلى حلمها وهو أن تصبح في يوم من الأيام طبيبة بشرية.

أمي هي مثلى الأعلى وأعظم سيدات الدنيا

ولفتت إلى أن قدوتها في الحياة هي والدتها والتي تعمل ممرضة بالعيادة النفسية التابعة لمديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، حيث إنها ترى أن والدتها سيدة عظيمة، وتفخر بكل لحظة عاشتها من أجل إسعادها هي وأخويها.

رسالة شكر وعرفان للمعلمين

ووجهت الأولى على الشهادة الإعدادية الأزهرية في الإسماعيلية، الشكر لكافة معلميها الذين ساهموا بشكل كبير في وصولها إلى هذا النجاح.

ومن جانبها أعربت والدة ريتال هاني السيد الأولى بالإعدادية الأزهرية في محافظة الإسماعيلية، عن سعادتها بتفوق ابنتها، وقالت إنها فخورة بجهود ابنتها وحرصها على التفوق المستمر منذ نعومة أظافرها حيث أنها تحرص دائما على المذاكرة.

بالإضافة إلى أنها تحفظ 25 جزءً من القرآن الكريم، وأوشكت على ختم كتاب الله حفظًا.

حرص الأم على إلحاق أبنائها بالتعليم الأزهري

وذكرت والدة الأولى على الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية، أنها تحرص على إلحاق أبنائها بالتعليم الأزهري وذلك لأن العلوم التي يدرسها أبنائها في الأزهر الشريف تساهم بشكل كبير في تثقيف الأبناء دينيا وتهذيب أخلاقهم، كما أن علوم الدين تجعل الإنسان يفوز في الدنيا والآخرة.

الفتيات يتصدرن المشهد بالشهادة الإعدادية الأزهرية بالإسماعيلية

وكان فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، قد أعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المنطقة للعام الدراسي 2024 / 2025 م.

برقية شكر أعضاء الكنترول

قدم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، الشكر لأعضاء كنترول الشهادة الإعدادية برئاسة محمد فراج، رئيس الكنترول، ومحمد خاطر، وكيل الكنترول.

برقية تهنئة للعشرة الأوائل

وهنأ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية جميع الطلاب، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتقدم. وجاءت النتيجة كالتالي: حصدت الطالبة ريتال هاني السيد، معهد فتيات ال سهمود النموذجي، المركز الأول، الطالبة عائشة إبراهيم منصور، معهد فتيات القرين الجديدة، المركز الثاني، والطالبة ندى حسن عبد السميع، معهد فتيات القرين الجديدة، على المركز الثاني مكرر، وحصلت الطالبة شمس محمد شحته، معهد فتيات القرين الجديدة، المركز الرابع، وحصلت الطالبة سما علاء الدين، معهد نور الإسلام الإعدادي، المركز الرابع مكرر، حصل الطالب عمر أحمد إبراهيم، معهد تل البلد، على المركز السادس، وحصل الطالب محمد خالد السيد، معهد تل البلد، المركز السادس مكرر، وحصلت الطالبة حبيبة أحمد عيسى، معهد فتيات ال سهمود النموذجي، على المركز السادس مكرر، وحصلت الطالبة حفصة هشام، معهد فتيات عمر بن عبد العزيز النموذجي، على المركز السادس مكرر، وحصلت الطالبة أروى مصطفى فتحي، معهد التل الكبير، على المركز السادس مكرر، وحصلت الطالبة رحمة إبراهيم، معهد فتيات يوسف مرسال، على المركز السادس مكرر.

ومن جانبه قال الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، أنه يتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى الأبطال أوائل الشهادة الإعدادية، مع خالص التحية والتقدير لأولياء أمور هؤلاء الطلاب وزملائهم من الطلاب الناجحين جميعًا، على ما بذلوه من جهدٍ وعطاءٍ لدعم أبنائهم أبناء سائلا المولى عز وجل أن يديم العلم والتفوق على أبناء الأزهر.

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