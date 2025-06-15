الانفجارات تهز طهران، إسرائيل تستهدف مستودعا للنفط في إيران (فيديو)

تعرضت طهران لهجوم جديد صباح اليوم الأحد، وفقا لوسائل إعلام إيرانية، فيما يحتدم الصراع مع إسرائيل.



وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" أنه تم سماع دوي انفجارات، وتم تفعيل نظام الدفاع الجوي جنوب طهران، وأفاد السكان بوقوع انفجارات مدوية.

ووفق وسائل إعلام إيرانية فإن الهجوم الإسرائيلي استهدف مستودع نفط شهران والوضع تحت السيطرة.

🚨Attention

Iran and Israel have increased the dosage of their attacks tonight.



As of now, both sides are bombing each other intensively

They are making the people of the Middle East go through hell for their own sovereignty.



1/Tehran refineries

2/ Haifa pic.twitter.com/h9ABqpzYk9 June 14, 2025

وكان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد هدد في وقت سابق، أمس السبت، بأنه "سيتم حرق طهران" إذا تم شن ضربات صاروخية إيرانية جديدة على المدنيين الإسرائيليين.

🚨Attention

Iran and Israel have increased the dosage of their attacks tonight.



As of now, both sides are bombing each other intensively

They are making the people of the Middle East go through hell for their own sovereignty.



1/Tehran refineries

2/ Haifa pic.twitter.com/h9ABqpzYk9 — إبو بروسك (@_C_OSINT) June 14, 2025

وشنت إسرائيل، هجمات على 18 محافظة في إيران، بحسب ما أعلن الهلال الأحمر الإيراني، في اليوم الثاني من التصعيد بين الجانبين عقب الهجوم الإسرائيلي الكبير.

وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ إن أكثر من 1400 من عمال الإغاثة ينتشرون على الأرض.

ووفقا للأرقام الرسمية، أُصيب ما لا يقل عن 800 شخص، وقُتل نحو 100 آخرين في إيران منذ اندلاع النزاع فجر الجمعة.

أما في إسرائيل، فقُتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص جرّاء صواريخ أطلقتها إيران باتجاه منطقة تل أبيب الكبرى المكتظة بالسكان.

وتقول قوات الدفاع الإسرائيلية إنها نفذت أكثر من 150 ضربة على أهداف داخل إيران منذ صباح الجمعة.

وتؤكد إسرائيل أن هجماتها تستهدف بشكل أساسي منع إيران من تطوير أسلحة نووية.

وطالت الضربات منشآت نووية إيرانية، وشخصيات عسكرية رفيعة، وعلماء نوويين بارزين، إضافة إلى مواقع دفاعية ومدن إيرانية.

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