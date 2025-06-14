الأحد 15 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام عبري: اندلاع حريق في منشأة استراتيجية قرب ميناء حيفا جراء صاروخ إيراني

هجوم إيراني على إسرائيل،
هجوم إيراني على إسرائيل، فيتو

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، في نبأ عاجل، نشوب حريق في منشأة استراتيجية قرب ميناء حيفا بإسرائيل، بعد إطلاق إيران موجة جديدة من الصواريخ البالستية.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي، بسقوط صاروخ إيراني في بلدة قرب حيفا شمالي إسرائيل.

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، برصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، وطالب الاحتلال من مواطنيه الدخول إلى الملاجئ.

 

إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ على إسرائيل
 

فى ذات السياق، قالت وسائل إعلام إيرانية، إن الحرس الثوري أطلق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه الاحتلال الإسرائيلي.

 

إيران تستعد لاستهداف المنشآت النفطية والنووية الإسرائيلية  
 

وتشير التقديرات العسكرية، إلى أن إيران أعدت العدة لضربة صاروخية أكثر تدميرًا من ضربة يوم أمس، وبعض المصادر تتحدث عن تهيئة صواريخ سجيل وعماد وخيبر للاستخدام الميداني، وهي بذلك ستستخدم ذروة قوتها الصاروخية، وعلى ما يبدو أنها تريد الرد على استهداف إسرائيل للمنشآت النفطية والنووية هذا اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وسائل إعلام إسرائيلية حيفا إيران الصواريخ البالستية ميناء حيفا

مواد متعلقة

الرئيس الإيراني لماكرون: لن نفاوض بشأن الملف النووي حال استمرت الهجمات الإسرائيلية

إيران تشن هجوما مركبا على إسرائيل بالصواريخ والمسيرات

إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، ودوي انفجارات في حيفا

الأكثر قراءة

إسرائيل نفذت عملية اغتيال في اليمن،‏ وشكوك حول استهداف عبد الملك الحوثي

إعلام عبري: اندلاع حريق في منشأة استراتيجية قرب ميناء حيفا جراء صاروخ إيراني

الرقابة النووية تكشف تطورات المؤشرات الإشعاعية وسر الإضاءات بالسماء المصرية

بث مباشر مباراة الأهلي وإنتر ميامي في منافسات كأس العالم للأندية 2025

بينهم مصر، إدارة ترامب تدرس منع مواطني 36 دولة جديدة من دخول أمريكا

حكومة نتنياهو تختبئ في الملاجئ، إيران تشن هجوما مركبا على إسرائيل بالصواريخ والمسيرات

خبير عسكري يفجر مفاجأة بشأن الضربات الإسرائيلية ضد إيران

حصيلة أولية للصواريخ الإيرانية، قتيل و8 مصابين في شمال إسرائيل وحيفا

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14-6-2025 في الأسواق

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 14-6-2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم السبت 14/6/2025

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 14- 6- 2025

المزيد

انفوجراف

7 لاعبين فازوا بكأس العالم للأندية مع فريقين مختلفين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحصان الأبيض في المنام وعلاقته بالحصول على مال وفير

موعد رأس السنة الهجرية 1447 وفضائل شهر المحرم

الأزهر: السعي على طلب الرزق في الحر له ثواب عظيم

المزيد
الجريدة الرسمية