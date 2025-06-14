إعلام عبري: اندلاع حريق في منشأة استراتيجية قرب ميناء حيفا جراء صاروخ إيراني

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، في نبأ عاجل، نشوب حريق في منشأة استراتيجية قرب ميناء حيفا بإسرائيل، بعد إطلاق إيران موجة جديدة من الصواريخ البالستية.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي، بسقوط صاروخ إيراني في بلدة قرب حيفا شمالي إسرائيل.

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، برصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، وطالب الاحتلال من مواطنيه الدخول إلى الملاجئ.

إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ على إسرائيل



فى ذات السياق، قالت وسائل إعلام إيرانية، إن الحرس الثوري أطلق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه الاحتلال الإسرائيلي.

إيران تستعد لاستهداف المنشآت النفطية والنووية الإسرائيلية



وتشير التقديرات العسكرية، إلى أن إيران أعدت العدة لضربة صاروخية أكثر تدميرًا من ضربة يوم أمس، وبعض المصادر تتحدث عن تهيئة صواريخ سجيل وعماد وخيبر للاستخدام الميداني، وهي بذلك ستستخدم ذروة قوتها الصاروخية، وعلى ما يبدو أنها تريد الرد على استهداف إسرائيل للمنشآت النفطية والنووية هذا اليوم.

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