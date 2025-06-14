بينهم مصر، إدارة ترامب تدرس منع مواطني 36 دولة جديدة من دخول أمريكا

تدرس الولايات المتحدة تقييد دخول مواطني 36 دولة إضافية بينهم مصر وسوريا، في ما قد يشكل توسعا كبيرا في حظر السفر الذي أعلنته إدارة ترامب في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لمذكرة صادرة عن وزارة الخارجية اطلعت عليها صحيفة "واشنطن بوست".

إدارة ترامب تدرس منع دخول مواطني مصر وسوريا من دخول أمريكا

وأوضحت الصحيفة، أنه من بين القائمة الجديدة للدول التي قد تواجه حظرا على التأشيرات أو قيودا أخرى 25 دولة أفريقية، بما في ذلك شركاء مهمون للولايات المتحدة مثل مصر وجيبوتي، بالإضافة إلى دول في منطقة البحر الكاريبي وآسيا الوسطى والعديد من دول جزر المحيط الهادئ.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزارة لن تُعلق على المداولات أو الاتصالات الداخلية. ولم يُجب البيت الأبيض فورًا على طلب التعليق.

وتقول الصحيفة، إن من شأن هذه الخطوة أن تشكل تصعيدا آخر في الحملة العدوانية التي تشنها إدارة ترامب على الهجرة.

أسباب إضافة 36 جديدة لقائمة الممنوعين من دخول أمريكا

ذكرت المذكرة، التي وقّعها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وأُرسلت السبت إلى الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين مع الدول، أن حكومات الدول المدرجة مُنحت مهلة 60 يومًا للوفاء بالمعايير والمتطلبات الجديدة التي وضعتها وزارة الخارجية. وحددت المذكرة الساعة الثامنة من صباح الأربعاء لتقديم خطة عمل أولية لتلبية هذه المتطلبات.

وحددت المذكرة معاييرَ متنوعة، عجزت هذه الدول، في تقدير الإدارة الأمريكية، عن الوفاء بها، بعض الدول "لم تكن لديها سلطة حكومية مركزية كفؤة أو متعاونة لإصدار وثائق هوية أو وثائق مدنية أخرى موثوقة"، أو عانت من "احتيال حكومي واسع النطاق". وذكرت المذكرة أن دولًا أخرى لديها أعداد كبيرة من مواطنيها الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم في الولايات المتحدة.

ومن الأمور الأخرى التى أوضحتها المذكرة، إمكانية الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار المالي دون اشتراط الإقامة، ومزاعم "النشاط المعادي للسامية وأمريكا في الولايات المتحدة" من قِبل أشخاص من تلك الدول.

كما ذكرت المذكرة الموقعة من وزير الخارجية الأمريكى، أنه إذا كانت دولة ما مستعدة لاستقبال رعايا دول ثالثة تم ترحيلهم من الولايات المتحدة أو إبرام اتفاقية "دولة ثالثة آمنة"، فإن ذلك قد يُخفف من حدة المخاوف الأخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.