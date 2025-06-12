الجمعة 13 يونيو 2025
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خارج الحدود

الولايات المتحدة تلغي تصاريح الإقامة لأكثر من 500 ألف مهاجر

ترحيل المهاجرين من
ترحيل المهاجرين من أمريكا، فيتو

 نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قولها: إنها ستخطر مئات الآلاف من المهاجرين بأن تصريحهم للحياة والعمل في البلاد قد تم إلغاؤه وأن عليهم المغادرة.

 

الولايات المتحدة تلغي تصاريح الإقامة لأكثر من 500 ألف مهاجر

 وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيانها: دخل مواطنو كوبا وهايتي ونيكاراجوا وفنزويلا أراضي الولايات المتحدة في إطار برنامج إنساني أطلقته إدارة الرئيس السابق جو بايدن.وفي المجمل، استفاد أكثر من 530 ألف شخص من الدخول الإنساني بموجب البرنامج المعروف باسم CHNV.

 

وأشارت الوزارة الأمريكية في بيانها أنها ستخطر كافة المهاجرين في رسالة مضمونها: "نخطركم بإلغاء تصريح دخولكم لأسباب إنسانية. وفي حال عدم مغادرتكم البلاد، قد تتعرضون لإجراءات تنفيذية، بما في ذلك الاحتجاز والترحيل دون إمكانية تسوية أوضاعكم الشخصية".

وأشارت الشبكة إلى أن هذا القرار كان جزءا من سياسة هجرة أوسع نطاقا تنتهجها إدارة دونالد ترامب بهدف ترحيل ملايين المهاجرين قسرا، سواء أولئك الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني أو حتى قانوني.

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