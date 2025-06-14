أخبار الفن اليوم: الموت يفجع لطيفة.. كريستوفر نولان يستعين بمنسق مشاهد حميمية لتنفيذ أحدث أفلامه.. وكريم عبد العزيز ينفرد بشباك التذاكر المصري

شهدت الساحة الفنية على مدار ساعات اليوم السبت العديد من الأحداث والفعاليات… نستعرض أبرزها خلال النشرة الفنية التالية:

الموت يفجع لطيفة

غيب الموت، مساء اليوم السبت، نور الدين، شقيق المطربة لطيفة والذي نعته بكلمات مؤثرة.

وفاة شقيق لطيفة

وقال لطيفة فى نعى شقيقها: اخويا في ذمة الله

الله يرحمك يا اخويا ياغالى لسه كنت بتكلمنى امبارح يا نور الدين الله يصبرنا على فراقك يا اطيب يا غالى يا ملاك فى صفة انسان الله يرحمك ياروحى يا غالى ويغفرلك فى جنة النعيم باذن الله

حقق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري، أمس الجمعة، إيرادات بلغت 3 ملايين و401 ألف و158 جنيهًا، ليتصدر شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.

ويُعد فيلم المشروع X أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه أحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي

أعلنت منصة شاهد الرقمية عن موعد عرض أولى حلقات مسلسل 220 يوم، الذى يأتي من بطولة صبا مبارك، عايدة رياض والفنان كريم فهمي.

في هذا السياق، من المقرر عرض المسلسل عبر منصة شاهد، اواخر شهر يونيو الجاري.

المسلسل مكون من 15 حلقة، من تأليف محمود زهران وسيناريو وحوار سمر بهجت، نادين نادر وإخراج كريم العدل وإنتاج سيدارز آرت برودكشن "صباح إخوان"

أصدر الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قرارًا بتكليف الإعلامية هالة أحمد حاتم رئيسًا للإذاعة التعليمية.

تخرجت هالة حاتم في قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والتحقت للعمل بالإذاعة المصرية عقب تخرجها. ثم ترقت في عملها كمقدم برامج حتى أصبحت عام ٢٠١٢ مذيع أول بالإدارة العامة للإذاعة التعليمية، بشبكة الإذاعات الإقليمية.

وعبر رحلتها الوظيفية قامت هالة حاتم بإعداد وتقديم العديد من البرامج، كما قدمت تصورًا لتطوير الإذاعة التعليمية، واستعادة دورها المؤثر في الحقل التعليمي.

قرر البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، مد فترة التقدم لمشروع "أول ضوء - الأحلام تتحقق"، والذي تنفذه فرقة مسرح الشباب بقيادة المخرج تامر كرم، حتى الخميس الموافق ١٩ يونيو بمقر مسرح أوبرا ملك بوسط البلد.

ويهدف "أول ضوء - الأحلام تتحقق "إلى إتاحة الفرصة أمام جيل جديد من المخرجين الشباب الذين لم يسبق لهم تقديم عروض داخل البيت الفني للمسرح. ويحتفي المشروع بالبدايات الأولى لهؤلاء المبدعين، من أجل فتح آفاق مستقبلية لهم في عالم المسرح الاحترافي.

إبراهيم السمان يفسخ خطوبته بعد أربعة أشهر

فسخ الفنان الشاب “إبراهيم السمان” خطوبته من الفتاة التي ارتبط بها من خارج الوسط الفني، وذلك بعد أربعة أشهر فقط من الاحتفال بالخطوبة.

ولم يكشف السمان عن السبب وراء فسخ خطوبته، كما أنه لم يخبر إلا عددا من المقربين وأفراد عائلته.

كشفت تقارير صحفية، أن المخرج الشهير كريستوفر نولان قرر الاستعانة بمنسق مشاهد حميمية لفيلم "The Odyssey".

وأوضحت التقارير، أن ذلك الخطوة، تؤكد أن الفيلم سيحتوي على مشهد أو أكثر من مشهد جنسي، ويُرجَّح أن يحصل على تصنيف رقابي (R) للبالغين فقط.

180 مليون دولار ميزانية فيلم Jurassic World Rebirth

ذكرت عدد من التقارير الصحفية، أن فيلم النجمة سكارليت جوهانسون Jurassic World: Rebirth، بلغت ميزانيته 180 مليون دولار أمريكي.

ورجحت التقارير، أن فيلم Jurassic World: Rebirth، سيحقق إيرادات تتراوح بين 100مليون دولار إلى 125 مليون دولار، في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لشباك التذاكر المحلي.

وطرح رسميا بوستر دعائي جديد، لفيلم المخرج جاريث إدواردز، المرتقب Jurassic World: Rebirth، المقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ 3 يوليو ٢٠٢٥.

وظهرت بطلة فيلم Jurassic World: Rebirth، سكارليت جوهانسون، منفردة على البوستر الجديد، وهي تحمل بندقية مخدرة كبيرة، وتنظر بترقب إلي جانبها.

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