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ثقافة وفنون

المشروع X لكريم عبدالعزيز يتصدر شباك التذاكر اليومي بـ 3 ملايين جنيه

المشروع إكس
المشروع إكس

 حقق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري، أمس الجمعة، إيرادات بلغت 3 ملايين و401 ألف و158 جنيهًا، ليتصدر شباك التذاكر بدور العرض السينمائي. 

 

إجمالي إيرادات فيلم المشروع X

 وبلغ بذلك إجمالي ما حققه فيلم المشروع X منذ انطلاق عرضه في السينمات المصرية، إيرادات تجاوزت الـ 100 مليون جنيه.

 

فيلم المشروع X 

 ويُعد فيلم المشروع X أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه أحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

 

أبطال فيلم المشروع X

 فيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم  ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.  

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كريم عبد العزيز المشروع اكس ياسمين صبرى

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