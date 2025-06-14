لاكتشاف ودعم المخرجين الشباب، بيت المسرح يمد فترة التقدم لمشروع "أول ضوء"

قرر البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، مد فترة التقدم لمشروع "أول ضوء - الأحلام تتحقق"، والذي تنفذه فرقة مسرح الشباب بقيادة المخرج تامر كرم، حتى الخميس الموافق ١٩ يونيو بمقر مسرح أوبرا ملك بوسط البلد.

وتُستقبل الفرقة طلبات التقديم في الفترة من الحادية عشرة صباحًا حتى السابعة مساء.

مشروع أول ضوء

ويهدف "أول ضوء - الأحلام تتحقق "إلى إتاحة الفرصة أمام جيل جديد من المخرجين الشباب الذين لم يسبق لهم تقديم عروض داخل البيت الفني للمسرح. ويحتفي المشروع بالبدايات الأولى لهؤلاء المبدعين، من أجل فتح آفاق مستقبلية لهم في عالم المسرح الاحترافي.

جدير بالذكر أنه بدأ استقبال طلبات التقدم من 5 مايو وحتى 5 يونيو، ولمدة شهر كامل، ونظرا للإقبال تم مد تقديم الطلبات خمس أيام أخرى بشكل استثنائي ابتداء من يوم الأحد الموافق ١٥ يونيو.



وتتضمن شروط التقدم أن يكون المخرج المتقدم مخرجا شابا لم يسبق له الإخراج داخل البيت الفني للمسرح، على أن يكون العمل مؤلَفا حديثا أو يبرز رؤية معاصرة لنص مسرحي كلاسيكي، كما يجب أن يتضمن الملف نسخة كاملة من النص المسرحي، ورؤية إخراجية واضحة، إلى جانب تصور مبدئي لديكور وأزياء العرض، وتُعرض المشروعات المقدمة على لجنة متخصصة تقوم بفحصها لاختيار العروض التي سيتم إنتاجها ضمن الموسم المسرحي الجديد لفرقة مسرح الشباب.

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