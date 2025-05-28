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ثقافة وفنون

كريم فهمي وصبا مبارك بشوارع مصر الجديدة من أجل مسلسل "220 يوم"

كريم فهمي
كريم فهمي

عاد الفنان كريم فهمي وصبا مبارك لاستئناف تصوير مشاهد مسلسل “220 يوم”، بعد فترة توقف كبيرة، حيث يصوران بعض المشاهد الخارجية بشوارع منطقة مصر الجديدة، والتي تستمر قرابة الثلاثة أيام.

مسلسل 220 يوم

بعدها تنتقل أسرة المسلسل إلى أحد الأستوديهات الخاصة بالقاهرة لاستكمال تصوير المسلسل، الذي من المفترض أن يعرض خلال شهر يونيو المقبل

 

مسلسل "220 يوم" بطولة كريم فهمى وصبا مبارك وعلى الطيب وحنان سليمان، وعايدة رياض وميرا دياب، لينا صوفيا، وغيرهم من الوجوه الشابة.

 

المسلسل مكون من 15 حلقة، من تأليف محمود زهران وسيناريو وحوار سمر بهجت، نادين نادر وإخراج كريم العدل وإنتاج سيدارز آرت برودكشن "صباح إخوان".

 

قصة مسلسل "220 يوم"

تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي، حيث يؤدي كريم فهمي دور كاتب يعيش مع زوجته، التي تلعب دورها صبا مبارك، وتشغل وظيفة مديرة مكتبة، حيث يسعيان في محاولة دائمة لبناء حياة مستقرة وسط الضغوط اليومية، كما تشارك الفنانة حنان سليمان في دور الأم التي تمثل الدفء والحنان، بينما تظهر عايدة رياض في دور الخالة ذات الشخصية القوية، يجسد علي الطيب شخصية ابنها الذي يدخل في تفاعلات مؤثرة ضمن سياق الأحداث.

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كريم فهمي الفنان كريم فهمي مسلسل 220 يوم

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