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ثقافة وفنون

بوستر جديد لفيلم سكارليت جوهانسون Jurassic World Rebirth

Jurassic World Rebirth،
Jurassic World Rebirth، فيتو

سكارليت جوهانسون، طرح رسميا بوستر دعائي جديد، لفيلم المخرج جاريث إدواردز، المرتقب Jurassic World: Rebirth، المقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ 3 يوليو ٢٠٢٥.

وظهرت بطلة فيلم Jurassic World: Rebirth، سكارليت جوهانسون، منفردة على البوستر الجديد، وهي تحمل بندقية مخدرة كبيرة، وتنظر بترقب إلي جانبها.

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سكارليت جوهانسون تنتهي من تصوير فيلم Jurassic World Rebirth

 وانتهت الممثلة سكارليت جوهانسون، من تصوير فيلم Jurassic World Rebirth، والذي تتشارك في بطولته مع الممثل جوناثان بيلي، وماهرشالا علي.

فيلم Jurassic World Rebirth، من إخراج جاريث إدواردز، ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في صالات السينما بتاريخ 2 يوليو 2025.

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قصة فيلم  Jurassic World Rebirth

وتجري أحداث فيلم  Jurassic World Rebirth، بعد خمس سنوات من نهاية Jurassic World Dominion، حيث أثبتت بيئة الكوكب أنها غير صالحة إلى حد كبير لعيش الديناصورات المتبقية، والموجودة الآن في بيئات استوائية معزولة، تشبه المناخات التي ازدهرت فيها سابقًا ثلاثة من أضخم الكائنات في هذا النظام البيئي تحمل مفتاح تطوير دواء يقدم فوائد إعجازية لإنقاذ حياة البشر.

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