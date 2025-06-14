السبت 14 يونيو 2025
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حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالغربية

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة بطنطا

شهد طريق برما بمدينة طنطا في محافظة الغربية منذ قليل حادثًا أليمًا أسفر عن إصابة 5 أشخاص من بينهم حالتان وُصفتا بالحرجة، وذلك إثر انقلاب سيارة نصف نقل.

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مصرع طفلين غرقًا أثناء الاستحمام بترعة محلة روح في طنطا

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث بطريق برما زمام مدينة طنطا.

وعلى الفور انتقلت سيارتا إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة فيما باشرت الجهات المعنية التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

 

مصرع طفلين غرقًا أثناء الاستحمام بترعة محلة روح في طنطا

 

شهدت قرية محلة روح التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم السبت، مأساة إنسانية أليمة، حيث لقي طفلان مصرعهما غرقًا أثناء استحمامهما بترعة القرية هربًا من حرارة الجو.

 

وتلقى اللواء مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بغرق طفلين بترعة محلة روح وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة وتم انتشال الجثمانين.

وتبين أن الطفلين هما: محمود عزت صابر وأحمد إبراهيم تلميذان بالصف الرابع الابتدائي وكانا قد توجها للاستحمام بالترعة كعادة عدد من الأطفال في مثل هذا الطقس الحار إلا أن التيار جرفهما ولم يتمكنا من النجاة.

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