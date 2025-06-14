شاب يقتل شقيقته بسبب "علبة سجائر" في الغربية

شهدت منطقة أرض الزغل التابعة لدائرة قسم ثالث المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، جريمة مأساوية بعدما أقدم شاب على الاعتداء على شقيقته البالغة من العمر 50 عامًا باستخدام أداة حادة "كريك"، مما أسفر عن وفاتها متأثرة بإصابات بالغة في الرأس.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة ثالث المحلة، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بمصرع سيدة تُدعى هيام الزغبي، إثر اعتداء عنيف من شقيقها المدعو "م. الزغبي"، وذلك عقب نشوب مشادة بينهما، على خلفية رفضها تلبية طلبه بشراء "علبة سجائر".

وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوة من الشرطة بمديرية أمن الغربية إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية أن المجني عليها أصيبت بتهشم في عظام الجمجمة نتيجة الضرب المتكرر بأداة حادة.

وأكد شهود عيان من الجيران أن المتهم معروف بسوء سلوكه وتعاطيه المواد المخدرة، مشيرين إلى أنه دخل في نوبة غضب عقب رفض شقيقته طلبه، ما دفعه للاعتداء عليها بشكل عنيف أودى بحياتها.

تم نقل جثمان الضحية إلى مشرحة المستشفى العام، حيث تم توقيع الكشف الطبي الشرعي عليها، تمهيدًا لإعداد تقرير الطب الشرعي. كما تم تحرير محضر بالواقعة، وإلقاء القبض على المتهم، الذي جرى احتجازه تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

من جانبها، أمرت النيابة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بجمع التحريات اللازمة، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، والاستماع إلى أقوال الشهود للوقوف على ملابسات الجريمة كاملة.

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