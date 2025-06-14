ضبط 4 متهمين بهتك عرض فتاة من ذوي الهمم في طنطا

تمكّن ضباط البحث الجنائي بقسم ثان طنطا بمحافظة الغربية من ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بالتعدي الجنسي وهتك عرض فتاة من ذوي الهمم وتصوير الواقعة بمنطقة كندلية التابعة لدائرة القسم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية قد تلقت بلاغًا من أحد المواطنين يتهم فيه أحد أقارب زوجته بالتعدي على شقيقته وهي من ذوي الهمم داخل شقتها الخاصة بمنطقة كندلية.

وعلى الفور شكّل ضباط المباحث الجنائية بقسم ثان طنطا بقيادة الرائد أحمد جمعة رئيس المباحث فريقًا أمنيًا للتحري عن ملابسات الواقعة وضبط الجناة.

وكشفت التحريات أن المجني عليها وتبلغ من العمر 47 عامًا تقيم بمفردها في منزل عائلتها وأن أحد أقارب زوجة شقيقها استغل صلة القرابة وتردد على منزل شقيقها ثم استغل وجود الفتاة بمفردها وقام بالتعدي عليها جنسيًا.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم عاد لاحقًا وبرفقته ثلاثة من أصدقائه بعد تناولهم مواد مخدرة وتوجهوا إلى شقة الضحية وقاموا بتكرار الاعتداء وتصوير الواقعة.

وبعد تقنين الإجراءات تم إعداد أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت عن ضبط المتهمين الأربعة الذين أقروا بارتكابهم الجريمة خلال التحقيقات وقد تم عرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارًا بحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لاستكمال التحقيقات وضمان محاسبة المتورطين في هذه الجريمة البشعة.

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