مصرع طفلين غرقًا أثناء الاستحمام بترعة محلة روح في طنطا

شهدت قرية محلة روح التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم السبت، مأساة إنسانية أليمة، حيث لقي طفلان مصرعهما غرقًا أثناء استحمامهما بترعة القرية هربًا من حرارة الجو.

وتلقى اللواء مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بغرق طفلين بترعة محلة روح وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة وتم انتشال الجثمانين.

وتبين أن الطفلين هما: محمود عزت صابر وأحمد إبراهيم تلميذان بالصف الرابع الابتدائي وكانا قد توجها للاستحمام بالترعة كعادة عدد من الأطفال في مثل هذا الطقس الحار إلا أن التيار جرفهما ولم يتمكنا من النجاة.

وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن.

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