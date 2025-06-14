أخبار الاقتصاد اليوم: الذهب يرتفع في الأسواق المحلية.. تحديث جديد من واتساب يسمح بتحويل المستندات إلى pdf.. و4.2 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال 2024

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتحديث وميكنة نظم العمل بالشركات التابعة، التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة "SAP مصر" برئاسة المهندس محمد سامي المدير العام للشركة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وبحضور عدد من قيادات الوزارة.

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجموعة من طلاب الماجيستير والدكتوراة من كبرى الجامعات البريطانية بالمملكة المتحدة ومن ضمنها كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وجامعة أوكسفورد، وكلية كينجز في لندن، وجامعة إدنبرة في إسكتلندا.

وحرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اللقاء، على الإجابة عن أسئلة الطلاب حول مستجدات التطورات الاقتصادية على صعيد الاقتصاد المصري، وجهود الدولة في تنفيذ مشروع حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل ومشروعات الزراعة الذكية مناخيا، مؤكدة حرص الدولة على توفير وتهيئة مجالات لإشراك الشباب في قضايا الشأن العام وفتح قنوات تواصل مستمرة معهم، ورفع وعي الشباب الجامعي بمبادئ وأهداف التنمية البشرية والمستدامة وربطها بالسياسات العامة والمشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة المصرية.

كشف التقرير الصادر من مجلس معلومات السيارات، الأميك، عن إجمالي مبيعات السيارات الأوروبية داخل السوق المصري خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، وبلغت بيع مايقرب من 4177 سيارة من مرسيدس، مما يجعلها في المركز الأول.

تصدرت 5 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسين / غير الرئيسين حسب قيم التداول خلال تعاملات الأسبوع..وجاءت كالتالي:

قال رجل الأعمال أيمن الجميل: إن اشتعال حروب جديدة فى منطقة الشرق الأوسط دون حل أسباب الأزمات والصراعات السابقة من شأنه أن ينعكس سلبا على اقتصادات المنطقة وأوربا والعالم، وخاصة على أسعار النفط والغاز وأسعار الحبوب الأساسية مثل القمح والذرة والصويا التى تمثل عصب الغذاء فى العالم، مشيرا إلى أن استمرار الحرب أو توسعها ينذر بتفاقم أزمة عالمية كبرى، تتجاوز ارتفاع أسعار النفط والغاز والغذاء، إلى تعذر وصول الإمدادات من هذه المواد الحيوية وإحجام المصدرين عن تصدير الفائض عن احتياجهم كما حدث سابقا فى الأعوام الأولى من أزمة وباء كورونا.

أعلن تطبيق المراسلة الشهير«واتساب» عن نيته تطوير ميزة جديدة لهواتف أندرويد فى إطار التحديثات المستمرة التي يجريها خلال الشهر الجاري.



شهد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وجامعة العريش، فى إطار استكمال التعاون المشترك لتدريب وتأهيل شباب محافظة شمال سيناء فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يعزز من قدراتهم فى الحصول على فرص عمل متميزة فى أسواق العمل فى هذه المجالات.

تردد مصطلح اقتصاد الحرب من جديد بعد اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية وترددت معه التساؤلات حول إمكانية وجوده فى مصر، لا من جهة زيادة الأعباء على المواطن ولكن بالقدرة على ترشيد الاستهلاك بجميع قطاعات الدولة، وفى ذات السياق نجد أن اقتصاد الحرب هو عبارة عن خطة تقشفية تقوم عليها الحكومة طبقا للأحداث الجارية، ويأتى من خلال توجيه جميع موارد الدولة لتعبئة اقتصادها للإنتاج خلال فترة الحروب، وهذا ما حدث فى مصر خلال الفترة من 1967 وحتى 1973، خلال حرب الاستنزاف وصولا إلى نصر أكتوبر وتحرير سيناء.

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار المناخي CIF، والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية بقيمة مليار دولار.

قال المهندس ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، وعضو اتحاد الأقطان، إن الحكومة المصرية وضعت خطة استراتيجية متكاملة للنهوض بالصناعة الوطنية، ترتكز على عدة محاور تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتحقيق طفرة نوعية في أداء القطاع الصناعي، بوصفه قاطرة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الحقيقي.

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق اشتعالا حول العالم بسبب التصعيد الجيوسياسي في المنطقة، فلم تنتهِ الأسواق من استمرار تأثير العدوان الغاشم على غزة، إلا واشتعل الوضع بين إسرائيل وإيران، وبالطبع الأكثر تأثرا هي أسواق المال ليس في المنطقة العربية وحدها بل وفي العالم أجمع، ولوجه نظر أكثر عمق نرصد أداء المؤشرات العربية والتي تراوح عدد جلساتها بين جلستين وثلاث بسبب إجازة عيد الأضحي المبارك.

رتفعت أسعار الذهب من جديد بالسوق المحلية خلال منتصف حركة تعاملات اليوم السبت 14 يونيو 2025 بنحو 15 جنيها، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

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