السبت 14 يونيو 2025
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اقتصاد

تحديث جديد من واتساب يسمح بتحويل المستندات إلى pdf، ما القصة

تطبيق واتساب
تطبيق واتساب

أعلن تطبيق المراسلة الشهير«واتساب» عن نيته تطوير ميزة جديدة لهواتف أندرويد فى إطار التحديثات المستمرة التي يجريها خلال الشهر الجاري.

التحديث الجديد من واتساب 

وسيكون هذا الخيار المقبل متاحًا ضمن قسم مشاركة المستندات، وسيتيح للمستخدمين مسح المستندات بسهولة دون الحاجة إلى استخدام تطبيق منفصل.

ومن خلال هذه الميزة التى يجرى العمل عليها وتطويرها، سيتمكن المستخدم من اختيار خيار "Scan document" أي "مسح مستند"، ليتم تفعيل كاميرا الهاتف على الفور، حيث انه فور التقاط الصورة مباشرة،، سيحوّلها "واتساب" إلى ملف "PDF" على الفور، وستكون النتيجة مستند جاهز للمشاركة مباشرةً في أي محادثة.

مواعيد التطبيق الفعلى لم يحسم بعد

 

ومن المتوقع أن يطرحها "واتساب" لمستخدمي نظام أندرويد في تحديث مستقبلي للتطبيق.

 

آخر تحديثات تطبيق واتساب 2025

وكشف تطبيق المراسلة واتساب، المملوك لشركة ميتا، عن ميزة ستتيح لمستخدمي أجهزة أندرويد إضافة صورة أفاتار إلى حسابهم الشخصي مع الاحتفاظ بصورة الحساب العادية.

ويعمل تطبيق واتساب بصورة مستمرة على إجراء بعض التعديلات والتحديثات التى تهم المستخدمين للتطبيق لمواكبة التطبيقات الاخرى والتسهيل على المستخدمين.

قسم الصور الخاصة بالأفاتار فى واتساب 

وسوف يحصل المستخدمون على  قسما كاملا فى الاعدادات الخاصة بالافاتار، حيث يمكنهم تفعيل عرض صور أفاتار على حسابهم الشخصي.

وعند اختيار خيار إضافة صورة أفاتار، يجب على المستخدم أولًا اختيار لون خلفية، حيث سيُحيط لون الخلفية هذه بالأفاتار. وبعد اختيار الخلفية، سيُطلب من المستخدمين اختيار حركة للأفاتار، مما يُضيف تأثيرًا ديناميكيًا.

وبمجرد إتمام المستخدم لعملية التخصيص، ستظهر صورة الأفاتار على حسابه على واتساب إلى جانب صورته الشخصية.

 

اخر تحديث لواتساب لترجمة الرسائل 

وكان قد عمل تطبيق المراسلة واتس اب على طرح ميزة جديدة لمستخدمي نظام أندرويد لترجمة الرسائل في المحادثات وكذلك تحديثات القنوات.

واتاحت هذه الميزة الجديدة للمستخدمين تحميل حزم اللغات وترجمة الرسائل مباشرة داخل تطبيق واتساب.

 

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