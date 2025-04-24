بالتزامن مع عيد تحرير سيناء، "قطاع الأعمال" تستعرض مشروعات التنمية في أرض الفيروز

أكدت وزارة قطاع الأعمال العام دعم جهود الدولة في التنمية الشاملة والمستدامة في سيناء، وذلك من خلال الشركات التابعة لها التي تسهم في دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني في هذه البقعة الغالية والحيوية من أرض مصر، بالتزامن مع احتفالات الدولة المصرية بعيد تحرير سيناء

وتتجسد مساهمة الوزارة في عدد من المشروعات الصناعية والخدمية والسياحية الهامة، من بينها:

شركة سيناء للمنجنيز بمدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء، والتي تعد أحد الأعمدة الرئيسية في قطاع التعدين بسيناء، حيث تسهم في استخراج وتصنيع الخامات المعدنية، وعلى رأسها المنجنيز، بما يدعم الصناعات المحلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد. وتعد الشركة أول وأكبر منتج لخام المنجنيز في مصر وتأسست عام 1957، ولديها أنشطة تعدينية (رمال السيليكا، الكاولين، الجبس الخام، المنجنيز، أكسيد الحديد، الكوارتز)، وأنشطة صناعية (إنتاج سبائك السيليكومنجنيز، الجبس المكلسن)، وأنشطة خدمية من خدمات بحرية بميناء أبوزنيمة (شحن وتفريغ الخامات، خدمات التراكي للحفارات واللنشات). وفي مصنع السبائك، تم الانتهاء من المرحلة الثانية من تطوير مصنع سبائك السليكيومنجنيز في أبريل الجاري لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 1650 طن شهريا، مع خفض تكلفة الإنتاج، ويسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، ويصدر منتجاته إلى عدد من دول أوروبا وإفريقيا وأمريكا. كما يجري تطوير مصنع الجبس المكلسن لرفع الإنتاج إلى 12000 طن شهريا، وهناك مشروعات أخرى مثل رفع جودة خامات المنجنيز المحلية وتحقيق قيمة مضافة لها وزيادة الإنتاج من السبائك، وكلسنة الكاولين، واستخدام الطاقة الشمسية.

شركة النصر للملاحات التابعة للشركة القابضة للصناعات

ملاحة سبيكة بمدينة العريش بشمال سيناء، وهي إحدى وحدات شركة النصر للملاحات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وتضطلع بدور مهم في إنتاج وتصدير الملح بأنواعه، مع خطط طموحة للتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية بسيناء. وتقع الملاحة على ساحل البحر المتوسط بمدينة العريش، على مساحة 26 كم وتضم 3 أحواض تركيز، و7 أحواض ترسيب وحصاد لاستيعاب المحاليل المرة المتولدة من حصاد كلوريد الصوديوم على مدار العام. ويصل استخراج الملاحة الحالي إلى حوالي 900 ألف طن خام ومن المقرر رفع الطاقة لتبلغ إلى 1.3 مليون طن. ويتبع الملاحة عددا من خطوط الإنتاج منها مصنع بطاقة إنتاجية 15 طن / ساعة، وحدة الغسيل (1) بطاقة إنتاجية 200 طن / ساعة (جاري تطويرها)، وحدة الغسيل (2) بطاقة إنتاجية 100 طن / ساعة (جاري تطويرها)، بالإضافة إلى وحدة الغسيل (3) الجديدة التي تم الانتهاء من توريدها وتركيبها خلال الفترة الماضية بطاقة إنتاجية 150 طن / ساعة، ووحدة التكسير والغربلة التي شهدت تطويرا أيضا في الفترة الأخيرة لتبلغ طاقتها الإنتاجية 100 طن / ساعة.



وتنتج ملاحة سبيكة أجود أنواع الملح لموقعها البيئي المتميز ومصادر تغذيتها الطبيعية، وتصدر معظم إنتاجها إلى دول عربية وأوروبية وإفريقية وأمريكا، كما يتم توجيه جزء من الإنتاج للاستهلاك المحلي والشركات الصناعية الكبرى. وتستهدف الشركة تطوير المصانع لإنتاج ملح مكرر بنظام الفاكيوم والاستفادة من المحلول المر لإنتاج أملاح معدنية وأسمدة زراعية.

وفي قطاع السياحة، تواصل الشركات الفندقية التابعة للشركات القابضة للسياحة والفنادق، تقديم خدمات ضيافة راقية في دهب والعريش، مما يسهم في دعم النشاط السياحي ودعم الاقتصاد المحلي.

فندق ومنتجع سفير دهب بجنوب سيناء

فندق ومنتجع سفير دهب بجنوب سيناء، المملوك لشركة مصر للفنادق.

ويضم الفندق، الذي شهدت تطويرا شاملا خلال السنوات الأخيرة، 159 غرفة وجناح بإطلالات متنوعة على شاطئ البحر والجبل.

كما يقع فى قلب شبه جزيرة سيناء، فندق ومنتجع "ريتاك قناي دهب" المملوك لشركة ايجوث.

فندق ريتاك العريش

أما فندق ريتاك العريش، المملوك لشركة ايجوث، يضم 220 غرفة وجناح ومجموعة متنوعة من المطاعم وقاعات الاجتماعات والمؤتمرات وحمامات السباحة.

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