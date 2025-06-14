السبت 14 يونيو 2025
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وكيل تعليم الفيوم يلتقي رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

رؤساء لجان الثانوية
رؤساء لجان الثانوية العامة بالفيوم، فيتو

التقي الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، بمسرح مديرية التربية والتعليم، لوضع أسس العمل طوال فترة الامتحانات، وطرق التواصل بين رؤساء اللجان وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وغرفة عمليات المديرية الرئيسية.

 تعليمات امتحانات الثانوية العامة 

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، علي الالتزام بتعليمات الامتحانات الواردة من وزارة التربية والتعليم، والتعليمات الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم وهي:

1- التواجد باللجنة الساعة 6 صباحًا على أقصى تقدير.

2- فتح صندوق الأسئلة الساعة 8:45 صباحًا بدقة.

3- عضو لجنة الإدارة وعضو مركز التوزيع يعملان بالتنسيق الكامل مع رئيس اللجنة، لدعم سير العمل.

4- عدم تبديل البابل شيت نهائيًا، وفي حال حدوث أي خطأ يتم تحرير محضر إثبات حالة وإرفاقه في مظروف منفصل.

5- التأكد من إغلاق أكياس الإجابة بإحكام وسلامتها قبل التسليم.

6- التواصل المباشر والمستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالإدارات.

7- إبلاغ حالات الغياب فورًا لغرفة العمليات.

8- تسليم أكياس الإجابة فور انتهاء اللجنة، وعدم مغادرة المقر إلا بعد التأكد من وصولها إلى مركز التجميع.

9- لا تُعقد لجان خاصة إلا بخطاب رسمي مرفق بتقرير طبي معتمد.

10- الالتزام التام بكافة القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

11- يُمنع تمامًا تواجد عمال المدرسة الأصلية داخل اللجنة.

12- التنبيه على الجميع بعدم اصطحاب أي أجهزة إلكترونية، سواء للطلاب أو الملاحظين.

13- ضرورة توفير بيئة  مناسبة وأمنة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

 

قبل انطلاق امتحانات الثانوية، وكيل تعليم الفيوم يتابع تسكين رؤساء اللجان والمراقبين

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 يذكر أنه سيتوجه غدا الاحد  19035 طالب وطالبة من محافظة الفيوم، لأداء أولي مواد امتحانات الثانوية العامة، مادة التربية الدينية من المواد التي لا تضاف للمجموع، ويؤدي طلاب الفيوم الامتحان امام 41 لجنة على مستوى المحافظة، مقيمة الي 40 لجنة ثانوية عامة للاصحاء، ولجنة واحدة لمدرسة النور للمكفوفين

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