الخميس 12 يونيو 2025
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وكيل التعليم بالفيوم يلتقي أعضاء مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة

اعضاء مركز توزيع
اعضاء مركز توزيع الاسئلة، فيتو

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اجتماعًا اليوم الخميس، حضره أعضاء مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، بهدف تنظيم العمل طوال أيام الامتحانات ومواعيد التسليم والتسلم للأسئلة. 

التزام بتعليمات الوزارة

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، على ضرورة الانضباط الكامل في العمل والالتزام التام بالمواعيد المحددة لتسلم وتوصيل صناديق الأسئلة إلى لجان الامتحانات.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، على ضرورة الالتزام الكامل بجميع القواعد والتعليمات المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة، الواردة من الوزارة، لضمان سير الامتحانات بانضباط وشفافية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

تعليمات سير العمل بمركز توزيع الأسئلة

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه أبلغ العاملين بمركز توزيع الاسئلة، بتعليمات العمل طوال أيام الامتحانات كالتالي: 

1- التواصل الفوري والمباشر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية في حال حدوث أي طارئ.

2- التعاون مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، لضمان نجاح المهمة على أفضل وجه ممكن

3-  وصول الأسئلة إلى الطلاب في الموعد المحدد (الساعة التاسعة صباحًا).

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4-  التحلي بالجدية والدقة لضمان نجاح منظومة الامتحانات.

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