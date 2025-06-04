الأربعاء 04 يونيو 2025
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منطقة الإسماعيلية الأزهرية تحقق المركز الثالث بمسابقة الأزهري الصغير

الطلاب الفائزين في
الطلاب الفائزين في المسابقة، فيتو

حصدت منطقة الإسماعيلية الأزهرية المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الأزهري الصغير 2025. 

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وذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ  ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، والدكتور أحمد بيومي، الوكيل الشرعي للمنطقة، وبإشراف كل من مروى السباعي، مدير إدارة رياض الأطفال بالمنطقة، والدكتورة خلود محمد، موجه رياض الأطفال بإدارة الإسماعيلية الأزهرية. 

الفائز في  المستوى الأول

وفاز كل من؛ الطالب محمد أشرف حمادة، معهد آل نوح التجريبي النموذجي في الإسماعيلية، بالمركز السادس على مستوى الجمهورية، والطالب حمزة ممدوح خليفة، معهد آل نوح التجريبي والنموذجي، بالمركز السابع على مستوى الجمهورية. 

الفائز في المستوى الثاني

كما فاز في المستوى الثاني الطالب عبد الله أحمد عبد اللاهي، معهد آل نوح التجريبي والنموذجي، بالمركز العاشر على مستوى الجمهورية. 

وتقدم فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، بالتهنئة لإدارة رياض الأطفال بالمنطقة وللفائزين وأسرهم وأسرة معهد آل نوح التجريبي والنموذجي، ومعلمات رياض الأطفال، وتمنى المزيد من التفوق لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية.

 

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