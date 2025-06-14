السبت 14 يونيو 2025
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خارج الحدود

حريق ضخم في ناطحة سحاب بدبي

حريق في ناطحة سحاب،
حريق في ناطحة سحاب، فيتو

نجحت فرق الدفاع المدني في دبي بالإمارات العربية المتحدة، في السيطرة على حريق نشب في ناطحة سحاب بمنطقة المارينا، وضمان سلامة جميع السكان.

حريق كبير في ناطحة سحاب بالإمارات 

وبعد إخماد الحريق شوهد دخان في موقع الحادث نتيجة استمرار عمليات التبريد، ويُعد ذلك جزءًا من الإجراءات المتبعة في عملية مكافحة الحريق.

ونجحت فرق الدفاع المدني في دبي في إطفاء الحريق بالكامل خلال 6 ساعات في المبنى المكون من 67 طابقًا في منطقة المارينا، وذلك بعد تأمين سلامة جميع السكان البالغ عددهم 3.820 شخصًا.

وتقوم الجهات المختصة بالتنسيق مع المطور العقاري للمبنى لتوفير مكان سكن مؤقت للسكان المتضررين، حرصًا على سلامتهم واستقرارهم.

وفي وقت سابق، شهدت الإمارات، اندلاع حريق هائل في مواد قابلة للاشتعال بميناء الحمرية، وسط جهود واسعة من الدفاع المدني والأجهزة المعنية أسفرت عن السيطرة على الحريق.

وأعلنت السلطات المعنية في الإمارات، عبر بيان رسمي، أن كوادر هيئة الشارقة للدفاع المدني وشرطة الشارقة والحرس الوطني باشرت عمليات الإطفاء والسيطرة على حريق اندلع في مواد قابلة للاشتعال بميناء الحمرية

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ناطحة سحاب الإمارات دبي

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