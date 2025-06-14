موعد قرعة ملحق تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، موعد إجراء قرعة ملحق تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 من قارة آسيا، والبلد المستضيف للمباريات، التي تشهد مشاركة 6 منتخبات هي إندونيسيا، العراق، عُمان، قطر، السعودية، والإمارات.

وسيتم تقسيم منتخبات ملحق تصفيات آسيا إلى مجموعتين، تضم كل منهما ثلاثة منتخبات، تتنافس بنظام التجمع خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليكتمل بذلك عدد المنتخبات المتأهلة عن قارة آسيا بشكل مباشر.

أما المنتخبين الحاصلين على المركز الثاني في كل مجموعة، فسيتواجهان في مباراتي ذهاب وإياب، يومي 13 و18 نوفمبر 2025، ويتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم.

كما اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دولتي قطر والسعودية، من أجل استضافة مباريات ملحق تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، على أن تقام القرعة الرسمية للملحق الآسيوي يوم 17 يوليو المقبل.

5 منتخبات عربية في ملحق تصفيات آسيا

فيما اختتمت منافسات المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك، حيث شهدت مفارقات غريبة بالنسبة للمنتخبات العربية.

وشهدت تصفيات آسيا تراجعا غريبا للمنتخب العربية، حيث تأهل إلى كأس العالم عن قارة آسيا في تلك المرحلة 6 منتخبات بشكل مباشر، ولكن الأغرب هو أن بينهم منتخب عربي وحيد هو المنتخب الأردني، فيما وصلت 6 منتخبات أخرى إلى الملحق الآسيوي بينهم 5 منتخبات عربية، بينما خرجت 6 منتخبات أخرى خالية الوفاض.

منتخب الأردن فخر العرب

كان الأردن هو المنتخب العربي الوحيد الذي حجز مقعده في كأس العالم 2026 بشكل مباشر، وذلك قبل الجولة الأخيرة، بعدما حصد المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف المنتخب الكوري الجنوبي الذي تأهل هو الآخر.



اليابان أول المتأهلين عن آسيا

المنتخب الياباني كان أول المتأهلين إلى كأس العالم 2026، عندما فاز على نظيره البحريني بنتيجة 2-0، يوم 20 مارس الماضي، حيث أنهى التصفيات على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 23 نقطة، عقب الفوز على إندونيسيا بسداسية نظيفة في الجولة الأخيرة، كما رافقه عن تلك المجموعة منتخب أستراليا بعدما احتل المركز الثاني برصيد 19 نقطة، عقب الفوز على نظيره السعودي في الجولة الأخيرة.

تأهل تاريخي لمنتخب أوزباكستان مع إيران

أما المجموعة الأولى، فقد شهدت تأهلًا تاريخيًا، حيث وصل منتخب أوزبكستان إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخه، قبل انطلاق الجولة الأخيرة، بعدما ختم المنتخب الأوزبكي في المركز الثاني برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين خلف المنتخب الإيراني صاحب الصدارة الذي تأهل هو الآخر.

5 منتخبات عربية في الملحق الآسيوي

في المقابل، حجزت 6 منتخبات مقعدها في الملحق المؤهل لكأس العالم 2026، من بينها 5 منتخبات عربية، حسم منتخبا الإمارات وقطر مقعديهما في الملحق، بعدما احتلا المركزين الثالث والرابع في المجموعة الأولى برصيد 15 و13 نقطة على الترتيب.

كما وصل منتخب العراق من المجموعة الثانية، ومعه المنتخب العماني عقب تعادل ماراثوني مع شقيقه الفلسطيني في الجولة الأخيرة، الذي ودجع التصفيات بشكل درامي في الثواني الأخيرة.

أما المجموعة الثالثة، فتأهل منها المنتخب السعودي في المركز الثالث، ومعه المنتخب الإندونيسي وهو الوحيد غير العربي الذي تأهل للملحق.

ومن المُقرر أن تُقام قرعة ملحق تصفيات آسيا يوم 17 يوليو المقبل، من أجل تحديد مباريات الملحق الآسيوي، والتي ستُلعب في أكتوبر الأول المقبل.

ترتيب مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

المجموعة الأولى

1- إيران 23 نقطة

2- أوزبكستان 21 نقطة

3- الإمارات 15 نقطة

4- قطر 13 نقطة

5- قرغيزستان 8 نقاط.

6- كوريا الشمالية 3 نقاط.

المجموعة الثانية

1- كوريا الجنوبية 22 نقطة.

2- الأردن 16 نقطة.

3- العراق 15 نقطة.

4- عمان 11 نقطة.

5- فلسطين 10 نقاط.

6- الكويت 5 نقاط.

المجموعة الثالثة

1- اليابان 23 نقطة.

2- أستراليا 19 نقطة.

3- السعودية 13 نقطة.

4- إندونسيا 12 نقطة.

5- الصين 9 نقاط.

6- البحرين 6 نقاط.



جدير بالذكر أن المنتخب السعودي فشل في حصد بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026، عقب الهزيمة من منتخب أستراليا بثنائية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، في ختام مرحلة المجموعات.

المنتخبات المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم 2026

1. منتخب إيران

2. منتخب أوزبكستان

3. منتخب كوريا الجنوبية

4. منتخب الأردن

5. منتخب اليابان

6. منتخب أستراليا

المنتخبات المتأهلة إلى الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026

1. منتخب الإمارات

2. منتخب قطر

3. منتخب العراق

4. منتخب عمان

5. منتخب السعودية

6. منتخب إندونيسيا.

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