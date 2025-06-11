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رياضة

13 منتخبا يحجزون مقاعدهم في كأس العالم 2026 آخرهم البرازيل

كأس العالم
كأس العالم

حجز 13 منتخبا مقاعدهم في نهائيات كأس العالم 2026  المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بعد انتهاء التصفيات الآسيوية واقتراب تصفيات أمريكا الجنوبية من خط النهائية.

 

المنتخبات المتأهلة إلي كأس العالم 2026 

الولايات المتحدة (البلد المستضيف)

كندا (البلد المستضيف)

المكسيك (البلد المستضيف)

الأرجنتين (تصفيات أمريكا الجنوبية)

الإكوادور (تصفيات أمريكا الجنوبية)

البرازيل (تصفيات أمريكا الجنوبية)

منتخب إيران ( تصفيات آسيا)

منتخب أوزبكستان ( تصفيات آسيا)

منتخب كوريا الجنوبية ( تصفيات آسيا)

منتخب الأردن ( تصفيات آسيا)

منتخب اليابان ( تصفيات آسيا)

منتخب أستراليا ( تصفيات آسيا)

نيوزيلندا (أوقيانوسيا)

وتنطلق منافسات كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو 2026، وتستمر المنافسات لمدة شهر تقريبًا، حيث تقام المباراة النهائية يوم 19 يوليو 2026.

وكانت النسخة الأخيرة من كأس العالم قد أقيمت بشكل استثنائي في قطر 2022 خلال فصل الشتاء، لكنها تعود في النسخة المقبلة إلى فصل الصيف كعادتها.

عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026


وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، إقامة منافسات كأس العالم للمرة الأولى في 2026 بمشاركة 48 منتخبًا من قارات العالم المختلفة، تم توزيعها على النحو التالي

عدد المنتخبات المتأهلة 2026


أوروبا  16 مقعدًا
أفريقيا  9 مقاعد
آسيا  8 مقاعد
أمريكا الجنوبية  6 مقاعد
أمريكا الشمالية  6 مقاعد
أوقيانوسيا  مقعد وحيد
(الملحق العالمي)  مقعدان

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منتخب أستراليا منتخب اليابان الأرجنتين

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