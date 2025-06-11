تصفيات آسيا للمونديال، حجزت 6 منتخبات آسيوية مقاعدها المباشرة، إلى نهائيات كأس العالم 2026، فيما ستخوض خمسة منتخبات إضافية منافسات الملحق الآسيوي للمنافسة على بطاقات التأهل المتبقية إلى المونديال.

ترتيب مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

المجموعة الأولى

1- إيران 23 نقطة

2- أوزبكستان 21 نقطة

3- الإمارات 15 نقطة

4- قطر 13 نقطة

5- قرغيزستان 8 نقاط.

6- كوريا الشمالية 3 نقاط.

المجموعة الثانية

1- كوريا الجنوبية 22 نقطة.

2- الأردن 16 نقطة.

3- العراق 15 نقطة.

4- عمان 11 نقطة.

5- فلسطين 10 نقاط.

6- الكويت 5 نقاط.

المجموعة الثالثة

1- اليابان 23 نقطة.

2- أستراليا 19 نقطة.

3- السعودية 13 نقطة.

4- إندونسيا 12 نقطة.

5- الصين 9 نقاط.

6- البحرين 6 نقاط.



جدير بالذكر أن المنتخب السعودي فشل في حصد بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026، عقب الهزيمة من منتخب أستراليا بثنائية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، في ختام مرحلة المجموعات.

المنتخبات المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم 2026

1. منتخب إيران

2. منتخب أوزبكستان

3. منتخب كوريا الجنوبية

4. منتخب الأردن

5. منتخب اليابان

6. منتخب أستراليا

المنتخبات المتأهلة إلى الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026

1. منتخب الإمارات

2. منتخب قطر

3. منتخب العراق

4. منتخب عمان

5. منتخب السعودية

6. منتخب إندونيسيا.

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