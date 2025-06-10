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رياضة

العراق يفوز على الأردن بهدف في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

منتخب العراق
منتخب العراق

فاز منتخب العراق على نظيره الأردن بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب عمان الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ونجح سجاد جاسم محمد في تسجيل هدف فوز العراق في الدقيقة 77 من عمر اللقاء. 

تشكيل منتخب العراق ضد الأردن

حراسة المرمى: جلال حسين.

الدفاع: فرانس بطرس، زيد تحسين، مناف يونس، دوسكي.

الوسط: أيمار شير، إبراهيم بايش، أسامة رشيد.

الهجوم: ماركو فرج، أيمن حسين، علي جاسم.

تشكيل منتخب الأردن ضد العراق

حراسة المرمى: يزيد أبوليلى.

الدفاع: عبدالله النصيب، يزن العرب، سليم عبيد.

الوسط: أحمد عساف، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، مهند أبوطه.

الهجوم: محمود مرضي، يزن النعيمات، علي علوان.

موقف المنتخبين في المجموعة

 وكان منتخب الأردن حسم بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخه حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، فيما يحتل منتخب العراق المركز الثالث بـ 15 نقطة. 

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