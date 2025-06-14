جيش الاحتلال يزعم: تصفية رئيس الاستخبارات وقائد صواريخ أرض - أرض في الحرس الثوري

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تصفية رئيس استخبارات القوات المسلحة وقائد صواريخ أرض - أرض في الحرس الثوري الإيراني.

كما زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن تل أبيب ستصل إلى كل مكان مطلوب من أجل الدفاع عن إسرائيل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي «استهدفنا مبنى ومختبرات لتخصيب اليورانيوم لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية»، مضيفا «نواصل عمل كل ما يلزم لمنع تهديدات إيران».

وأشار إلى أن القوات الجوية الإسرائيلية استهدفت منشأة نووية إيرانية في أصفهان.

واختتم «الأيام الأخيرة صعبة وندعو الإسرائيليين للالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية».

تطورات الحرب، هجوم إسرائيلي على ثكنة الإمام الحسن غرب إيران

ووقعت عدة انفجارات متتالية داخل معسكر الإمام الحسن، في منطقة "ماهي دشت" بمحافظة كرمانشاه غرب إيران في أعقاب هجمات شنتها إسرائيل، اليوم السبت، وقد غطى الدخان الكثيف الناتج عن الهجوم أجواء المنطقة.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، أن أجزاء من مدينة أشترينان، الواقعة في شمال غربي لرستان، تعرضت أيضا لقصف من قبل إسرائيل، كما أشارت إلى إصابة أحد مصانع السيارات في المنطقة جراء هذا الهجوم.

هجوم إسرائيلي

ومن جهة أخرى، أكد مسؤولون في محافظة همدان الإيرانية، وقوع هجوم إسرائيلي جديد صباح اليوم على منطقة أسد آباد، مشيرين إلى أن القوات الدفاعية الإيرانية تصدت للهجوم بشكل مناسب، وأن الوضع في المحافظة بات تحت السيطرة.

وقال المعاون السياسي والأمني لمحافظ همدان - في تصريح لوكالة (تسنيم) - إن الهجوم أسفر عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين، مشيرا إلى أن القوات المسلحة في المحافظة في حالة جهوزية كاملة.

وفي الوقت نفسه، نفى المسؤول الأمني الأخبار المتداولة بشأن استهداف قاعدة "نوجه" الجوية ومنظومة الرادار في سوباشي، مؤكدا أنه "لم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية عن تعرض هذه المواقع لأي هجوم جديد من قبل إسرائيل"، وشدد على أن الوضع الأمني في همدان مستقر ولا توجد أي مشاكل تذكر.

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