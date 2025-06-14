السبت 14 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم: تصفية رئيس الاستخبارات وقائد صواريخ أرض - أرض في الحرس الثوري

جيش الاحتلال،فيتو
جيش الاحتلال،فيتو

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تصفية رئيس استخبارات القوات المسلحة وقائد صواريخ أرض - أرض في الحرس الثوري الإيراني.

كما زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن تل أبيب ستصل إلى كل مكان مطلوب من أجل الدفاع عن إسرائيل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي «استهدفنا مبنى ومختبرات لتخصيب اليورانيوم لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية»، مضيفا «نواصل عمل كل ما يلزم لمنع تهديدات إيران».

وأشار إلى أن القوات الجوية الإسرائيلية استهدفت منشأة نووية إيرانية في أصفهان.

واختتم «الأيام الأخيرة صعبة وندعو الإسرائيليين للالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية».

تطورات الحرب، هجوم إسرائيلي على ثكنة الإمام الحسن غرب إيران

 ووقعت عدة انفجارات متتالية داخل معسكر الإمام الحسن، في منطقة "ماهي دشت" بمحافظة كرمانشاه غرب إيران في أعقاب هجمات شنتها إسرائيل، اليوم السبت، وقد غطى الدخان الكثيف الناتج عن الهجوم أجواء المنطقة.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، أن أجزاء من مدينة أشترينان، الواقعة في شمال غربي لرستان، تعرضت أيضا لقصف من قبل إسرائيل، كما أشارت إلى إصابة أحد مصانع السيارات في المنطقة جراء هذا الهجوم.

هجوم إسرائيلي

ومن جهة أخرى، أكد مسؤولون في محافظة همدان الإيرانية، وقوع هجوم إسرائيلي جديد صباح اليوم على منطقة أسد آباد، مشيرين إلى أن القوات الدفاعية الإيرانية تصدت للهجوم بشكل مناسب، وأن الوضع في المحافظة بات تحت السيطرة.

وقال المعاون السياسي والأمني لمحافظ همدان - في تصريح لوكالة (تسنيم) - إن الهجوم أسفر عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين، مشيرا إلى أن القوات المسلحة في المحافظة في حالة جهوزية كاملة.

وفي الوقت نفسه، نفى المسؤول الأمني الأخبار المتداولة بشأن استهداف قاعدة "نوجه" الجوية ومنظومة الرادار في سوباشي، مؤكدا أنه "لم ترد حتى الآن أي تقارير رسمية عن تعرض هذه المواقع لأي هجوم جديد من قبل إسرائيل"، وشدد على أن الوضع الأمني في همدان مستقر ولا توجد أي مشاكل تذكر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الحرس الثوري الإيراني الثوري الإيراني المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي القوات الجوية الاسرائيلية تخصيب اليورانيوم تهديدات إيران جيش الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

الاحتلال تعلن مقتل 9 علماء في المشروع النووي الإيراني (إنفوجراف)

جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهدفنا منشأة نووية إيرانية في أصفهان

جيش الاحتلال يكشف عن خسائر المشروع النووي الإيراني (انفوجراف)

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

هل تلجأ مصر إلى اقتصاد الحرب؟ خبير يجيب

إصابة طالبة في انهيار سقف إحدى قاعات الامتحان بكلية هندسة الإسكندرية

رئيس الوزراء يعلن تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير لهذا الموعد

زغلول صيام يكتب: الأهلي في المونديال.. عندما نصنع من الحبة قبة! من قهوة ميامي إلى فرح العمدة.. يا قلبي لا تحزن

بعد إسقاطها مقاتلة إسرائيلية وأسر قائدها، إيران تهدد بغلق مضيق هرمز

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.46%

خدمات

المزيد

انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم السبت 14-6-2025 بالأسواق

تحديث جديد من واتساب يسمح بتحويل المستندات إلى pdf، ما القصة

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

تهديد للأمن الدولي.. ماذا قال الأزهر عن الهجمات الإسرائيلية على إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العروسة في المنام وعلاقتها بفقدان شخص عزيز

هل الصلاة في المساجد التي بها قبور صحيحة؟ الشيخ عطية صقر يجيب

آل البيت النبوي في مصر، "سيدنا الحسن الأنور" والد السيدة نفيسة وزعيم بني هاشم

المزيد
الجريدة الرسمية