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محافظات

انخفاض أسعار الكتاكيت في سوق الدواجن اليوم السبت 14-6-2025 في محافظة الفيوم

دواجن، فيتو
دواجن، فيتو

سجل سوق الدواجن في محافظة الفيوم، اليوم السبت، انخفاضا في أسعار كتاكيت الفراخ البيضاء، عمر يوم واحد، وتراوحت الاسعار ما بين 20 جنيها و30 جنيها للكتكوت، حسب اسم المنتج، وتخصينات المزارع،  بينما استقرت  اسعار  الفراخ  البيضاء، إنتاج المزارع، عن أسعار أمس الجمعة.

 وتراوحت الأسعار ما بين  72 و85 جنيها للكيلو فراخ بيضاء انتاج المزارع، بينما تراوحت أسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي  ما بين 68 و73 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 66 و72 جنيها للكيلو، أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 90 جنيها،  وتراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 95 و115 جنيها،  وأسعار البط المولر ما بين 85، و95 جنيها للكيلو، والبط المولى تربية بيتي 89 جنيه، والبط الفرنساوي  الأبيض ما بين 80 و85 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين  120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 135 إلى 140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 100 جنيه، والبط الميسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 150 و160 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه  190 و 200 جنيه  وفي السوبر ماركت 220 جنيها، وكيلو الأوراك مابين 89 و85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 70 جنيها، كيلو صدور بالعظم 135 جنيها، كيلو الدبابيس135  جنيها، كيلو شيش طاووق 165 جنيها، كيلو حمام كداب 135 جنيها، كيلو الدبابيس 120 جنيها، كيلو كبدة صافى 110  جنيهات، كيلو بانيه استربس صوابع 195 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 195 جنيها، كيلو شاورما ديبورية 90 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 195 جنيها، كيلو الأجنحة 60 جنيها، كيلو الهياكل 45 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 340 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي إبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي إبشواي الفيوم.

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يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربي كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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