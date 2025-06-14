تصعيد جديد للحرب مع إسرائيل، إيران تنقل طائراتها إلى مطارات آمنة (صور)

تصعيد جديد في الحرب الإيرانية الإسرائيلية، كشف موقع "فلايت رادار 24 Flightradar24"، المتخصص في رصد تحركات الطيران في العالم، عن مغادرة الطائرات الإيرانية لطهران، حاليًا، حيث تتجه الطائرات الإيرانية إلى مكان غير معروف.

الطائرات الإيرانية تغادر لمطارات آمنة

ورجح موقع "فلايت رادار" أن الإشارات الصادرة من المطارات الإيرانية تشير إلى وجود نداءات إلي الطائرات بمغادرتها بشكل غير مجدول، حيث يتم نقل الطائرات الإيرانية إلى مطارات أكثر أمانًا، بحسب وصف موقع رصد تحركات الطائرات في العالم.



وقال موقع فلايت رادار عن مغادرة الطائرات الإيرانية للمطارات: "تُغادر عدة طائرات إيرانية طهران حاليًا. تشير إشارات النداء إلى أن هذه رحلات غير مُجدولة، لذا قد تُنقل إلى مطارات أكثر أمانًا".

ورصد الموقع العالمي لرصد تحركات الطائرات عدد من الصور، التي تكشف الحركة الغير عادية لتحركات الطائرات الإيرانية وظهورها في سماء إيران.

إسرائيل تنقل طائراتها إلى أوروبا وقبرص

جدير بالذكر أن وسائل إعلام إيرانية، ذكرت أن إسرائيل شنت هجومًا فجر اليوم السبت، استهدف مطار تبريز شمال غربي إيران، حيث نفذت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية ضد إيران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر بين البلدين.



كما قامت شركات الطيران الإسرائيلية العال ويسرائير وأركياع، أمس الجمعة، بنقل طائراتها إلى خارج البلاد، وذلك بعد ساعات من شن إسرائيل ضربات واسعة النطاق ضد إيران واستعدادها للرد الإيراني.



وصرّح متحدث باسم مطار بن جوريون في تل أبيب، الذي أُغلق حتى إشعار آخر، بأن الطائرات نُقلت بدون ركاب، كما ذكرت شركة يسرائير أنها تستكمل حاليًا إخلاء طائراتها من مطار بن جوريون، حيث يأتي ذلك ضمن خطة طوارئ وضعتها الشركة خلال الأيام الماضية.



وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية، مغادرة عدد من الطائرات الإسرائيلية مطار تل أبيب، أمس الجمعة، وأشارت بيانات "فلايت رادار 24" أن بعض رحلات يسرائير اتجهت إلى قبرص، في حين توجهت طائرات تابعة لشركة العال إلى مطارات في أوروبا.

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