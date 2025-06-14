تصعيد خطير في الحرب.. إيران تهدد باستهداف قواعد أمريكية في المنطقة.. بريطانيا وفرنسا في مرمى الصواريخ.. آلاف الصواريخ البالستية تتوعد إسرائيل.. وباكستان تدخل على الخط

شهدت الحرب الإيرانية الإسرائيلية، اليوم السبت، حالة من التصعيد الخطير، حيث حذرت إيران الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أن قواعدها وسفنها بالمنطقة ستكون مستهدفة، إذا قامت هذه الدول بالمساعدة في التصدي للضربات الإيرانية على إسرائيل، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية "مهر".

إيران تتوعد بريطانيا وفرنسا بالضرب



وأكدت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم السبت، أن إيران أبلغت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بأن منشآتها في الشرق الأوسط ستصبح أهدافا للضربات الإيرانية في حالة مساعدة الكيان، مشيرة إلى أن إيران قد تهاجم سفن هذه الدول إذا قدمت الدعم لإسرائيل.

إيران تهدد بضرب سفن بريطانية وفرنسية، فيتو



وأشارت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، نقلًا عن مصدر إيراني مطلع أن "كبار القادة العسكريين في إيران أكدوا أن الحرب ستتوسع خلال الأيام القادمة لتشمل كل إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة".

وقال المصدر الإيراني: "إن الحرب التي بدأت مع اعتداءات الكيان الصهيوني ستتوسع خلال الأيام القادمة لتشمل جميع المناطق المحتلة التابعة لهذا الكيان، وقواعد الولايات المتحدة في المنطقة، وسيكون المعتدون هدفا لرد إيراني حاسم وواسع النطاق" بحسب وكالة أنباء "فارس".

إيران تهدد إسرائيل بألف صاروخ بالستي



وأكدت وكالة "فارس" للأنباء، عن المصدر الإيراني المطلع، أن "القادة العسكريين الكبار أكدوا أن هذه المواجهة لن تقتصر على العمليات المحدودة التي جرت الليلة الماضية، وأن الضربات الإيرانية القادمة ستتواصل، وستكون هذه الإجراءات مؤلمة للغاية وتجعل المعتدين يندمون بشدة".

إيران تهدد إسرائيل بألف صاروخ بالستي، فيتو



كما كشف المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، إن "الكيان الصهيوني وداعميه يخطئون إن تصوروا أن قتل قادتنا سيضعف قدراتنا"، مؤكدًا أن "العملية التي نفذناها جزء من عملية الوعد الصادق 3 وأقوى من العمليات السابقة".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني أن "الإطلاق الصاروخي القادم سيكون بنحو ألفي صاروخ، أي 20 ضعفًا من الهجمات السابقة".

باكستان تدعم إيران في ضرباتها علي إسرائيل



كما أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، عن دعم بلاده الكامل للجانب الإيراني في مواجهته المباشرة مع الكيان الصهيوني.

وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، فيتو



وقال وزير الدفاع الباكستاني "إننا ندعم إيران بكل ما أوتينا من قوة"، في إشارة إلى حرب طهران مع إسرائيل.

كشفت وكالات الأنباء الإيرانية، عن مصادر إيرانية مطلعة، أن "الحرب على إسرائيل سوف تتوسع في الأيام القادمة لتشمل كل المناطق المحتلة والقواعد الأمريكية بالمنطقة"، حسب وكالة فارس الإيرانية.

وذكر التلفزيون الإيراني، أن القوات الإيرانية، أسقطت مسيرات إسرائيلية كانت في مهمة "تجسس" في شمال غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي: إن "إيران تعتقد أنه من غير المعقول أن يُقدم الكيان الإسرائيلي على حرب كهذه في المنطقة دون ضوء أخضر من الولايات المتحدة والتنسيق معها وما قام به الطرف الآخر أفقد المفاوضات والحوار معناهما عمليًا".

رصد صاروخ أمريكي يسقط داخل إيران



وزعم موقع "إيران بالعربية" أنه تم رصد صاروخ أمريكي يسقط داخل إيران ويكشف حجم الدعم للكيان، مشيرًا إلى وجود صورة متداولة تُظهر سقوط صاروخ دفاع جوي أمريكي من طراز "ستاندرد" داخل الأراضي الإيرانية، بعدما تم إطلاقه من سفن حربية أميركية في شرق المتوسط بهدف حماية الكيان الصهيوني.

سقوط صاروخ أمريكي في إيران، فيتو



وزعمت "إيران بالعربية" إلى أن الصاروخ، الذي قطع أكثر من 1200 كيلومتر، لم ينفجر وتمكّن الخبراء الإيرانيون من الاستحواذ عليه وهو سليم، ما يُعدّ مكسبًا تقنيًا هامًا؛ وتُقدّر كلفة الصاروخ الواحد ما بين 25 إلى 40 مليون دولار، وهو من أغلى الأسلحة في الترسانة الأميركية؛ مشيرة إلى أن هذه الحادثة تُعدّ دليلًا مباشرًا على الدعم العسكري الأميركي للكيان، كما تُظهر فشل المنظومات الدفاعية الغربية رغم تسليحها المتطور.

وأكد مسئول إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية أن "الولايات المتحدة كانت على علم بالعملية المخطط لها منذ أسبوع على الأقل"، مشيرا إلى أن تل أبيب تتوقع أن تتمكن بعض الصواريخ الإيرانية من الوصول إلى إسرائيل لاحقا.

إسقاط مسيرات إسرائيلية داخل إيران واعتقال 5 أشخاص

أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل اثنين من قادة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة خلال الهجوم الإسرائيلي على إيران، وهما العميد غلام رضا محرابي مسؤول شؤون الاستخبارات بهيئة الأركان، والعميد مهدي رباني مسؤول العمليات في هيئة الأركان العامة.

تعيين العميد مجيد موسوي، فيتو



وقام المرشد العام الإيراني علي خامنئي بتعيين العميد مجيد موسوي قائدا للقوات الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني خلفا لأمير علي حاجي زادة، الذي قتل في الحرب.

وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني أن القوات الإيرانية "تمكنت من إسقاط مسيرات إسرائيلية مسيرة انتهكت المجال الجوي للبلاد في منطقة سلماس الحدودية"، مضيفا أن "المسيرات دخلت المجال الجوي الإيراني في مهام تجسس واستطلاع".

وكشف مكتب النائب العام في محافظة يزد بايران، على "اعتقال 5 أشخاص بتهمة تصوير أماكن حساسة والتعاون مع اسرائيل، حيث اعتُقل أشخاص الخمسة في يزد بتهمة تصوير مواقع حساسة والتعاون مع إسرائيل، بعد إثارتهم الرأي العام عبر الإنترنت. النيابة العامة حذّرت من أن دعم الكيان الصهيوني على وسائل التواصل يُعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وفقًا للقانون الإيراني".

وأشار نائب محافظ محافظة لرستان أنه "تم رصد وتدمير 4 طائرات مسيّرة وعدد من الطائرات الصغيرة التابعة للكيان الصهيوني في أجواء خرم آباد، وحاليًا، يسود الهدوء في محافظة لرستان.

مهاجمة أهداف داخل الأراضي الإيرانية



وكانت جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، اليوم السبت، أن القوات الجوية تواصل مهاجمة أهداف داخل الأراضي الإيرانية، حيث تبادلت إيران وإسرائيل إطلاق الصواريخ والغارات الجوية بعد أن نفذت إسرائيل أكبر هجوم لها على الإطلاق ضد إيران في محاولة لمنعها من تطوير سلاح نووي.

إنفجار الصواريخ الإيرانية في تل أبيب، فيتو



وذكرت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية أنه سُمع دوي عدة انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران.

أشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنهم هاجموا منشآت نطنز وأصفهان وفوردو النووية، مضيفة "أن الجيش لم يشن هجوما واسع النطاق على منشأة فوردو.. الهجمات الكبرى كانت على منشأتي نطنز وأصفهان النوويتين".

وشنت إسرائيل، فجر أمس الجمعة، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني"، فيما أعلن عن حالة طوارئ في كافة أنحاء البلاد، وقتل خلال الهجوم العديد من الأشخاص، بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي.



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