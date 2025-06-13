هجوم إسرائيلي جديد يدمر مطار تبريز شمال غرب إيران

نفذت القوات الجوية الإسرائيلية هجوما جديدا على إيران، استهدفت مدينتي تبريز وشيراز شمال غرب إيران. وحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن سلاح الجو هاجم مطار تبريز مما أدى إلى تدميره بشكل كامل، مبينة أن القوات الجوية هاجمت أيضا مصنعا لإنتاج الصواريخ في شيراز.

وأكد موقع "نور نيوز" الإيراني أن مدينة شيراز تتعرض لهجوم إسرائيلي.

صور لعملاء الموساد داخل إيران تظهر تركيب أسلحة هجومية

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورًا قالت إنها لعملاء من الموساد وهم يركّبون أنظمة أسلحة هجومية داخل إيران، في خطوة غير مسبوقة تكشف عمق الاختراق الأمني.

"اجتماع تحت الأرض".. هكذا قضت إسرائيل على قادة سلاح الجو الإيراني!

وأعلنت مصادر استخباراتية إسرائيلية أن إسرائيل قامت بتصفية معظم قادة سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني، خلال حضورهم اجتماع بمقر تحت الأرض.

وجاء ذلك في تقرير تم تقديمه لوزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، لتقييم الوضع الحالي.

وأجرى وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء جلسة لتقييم الوضع بمشاركة رئيس الأركان أَيْيال زامير، ورئيس الموساد دادي بارنيا، والمدير العام لوزارة الأمن اللواء (احتياط) أمير بارعام، ورئيس هيئة العمليات اللواء عوديد بَسيوك، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) اللواء شلومي بيندر، ورئيس قسم التخطيط اللواء إيال هرئيل، وقائد الجبهة الداخلية اللواء رافي ميلو، ومسؤولين كبار آخرين.

ووفقا للمصادر الاستخباراتية، تم إبلاغ وزير الأمن أنّ معظم قادة سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني قُضي عليهم خلال اجتماعهم في مقرّ تحت الأرض.

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