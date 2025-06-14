السبت 14 يونيو 2025
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خارج الحدود

مسئول إسرائيلي لـ رويترز: هاجمنا أكثر من 150 هدفا في إيران بمئات القذائف

إيران، فيتو
إيران، فيتو

 قال ‏مسؤول عسكري إسرائيلي لرويترز: “هاجمنا أكثر من 150 هدفا في إيران بمئات القذائف”.

الهجوم الإسرائيلي على إيران

 وشنت إسرائيل فجر أمس الجمعة، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني"، فيما أعلن عن حالة طوارئ في كافة أنحاء البلاد.

وقتل خلال الهجوم العديد من الأشخاص، بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي.

5 موجات من الغارات في كامل أرجاء إيران

فيما قال مسئول عسكري إسرائيلي، إن القوات الجوية نفذت أمس 5 موجات من الغارات في كامل أرجاء إيران.

وأضاف المسئول لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن إجمالي الضربات التي تم تنفيذها أصابت الأهداف. ووفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تم استهداف منشآت نووية وعسكرية إيرانية، بالإضافة إلى قيادات عسكرية ونووية رفيعة المستوى.

وأكد مسئول إسرائيلي آخر أن الولايات المتحدة كانت على علم بالعملية المخطط لها منذ أسبوع على الأقل، مشيرا إلى أن تل أبيب تتوقع أن تتمكن بعض الصواريخ الإيرانية من الوصول إلى إسرائيل لاحقا.

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إيران إسرائيل الهجوم الإسرائيلي على إيران الحرس الثوري الولايات المتحدة

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