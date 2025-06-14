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ظهرت الآن، لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة، اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت ٨٧.٤٦٪، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات ٢٠٥٠٣٨ طالبا وطالبة، حضر منهم ٢٠٣٣٣٥، ونجح ١٧٧٨٤٢ طالبًا وطالبة.

 

اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 

وأشار محافظ الجيزة إلى أن عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية بلغ ٤٣٨ طالبًا وطالبة وتصدّرت إدارات: العجوزة، والهرم، والشيخ زايد، والصف، والدقي، والوراق، وشمال الجيزة، والعياط، وأكتوبر، وكرداسة، وحدائق أكتوبر، ومنشأة القناطر، وأطفيح، نسب النجاح الأعلى على مستوى المحافظة.
كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت ٩٥.٣١٪، ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠٪، بالإضافة إلى نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٩٥.١٠٪.

 

وأعرب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق، كما وجّه الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع التعليم تقديرًا لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي.

ويمكن للطلاب الحصول علي النتيجة من خلال الدخول علي الرابط التالي من هنا .

 

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

 وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.
- مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.
ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بجميع محافظات الجمهورية 

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة “فيتو” لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2025 وأولياء الأمور، ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة والمحافظات بالاسم ورقم الجلوس. 

  1. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية  2025 بالقاهرة من هنــا
  2. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة من هنــــا
  3. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بشمال سيناء من هنــا
  4. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقليوبية من هنــا
  5. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالشرقية من هنــا
  6. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالمنيا من هنــا
  7. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 ببني سويف من هنا 
  8. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بأسيوط من هنا 
  9. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بسوهاج من هنــا 
  10. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية من هنــا

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًّا من خلال إدخال الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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