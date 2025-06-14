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برقم الجلوس، خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

 نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة، ارتفعت عمليات البحث من قبل طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم، عبر محركات البحث المختلفة عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة. 

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

 وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 للفصل الدراسي الثاني سيتم إعلانها خلال ساعات، وسيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الجيزة بعد اعتمادها من محافظ الجيزة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية برقم الجلوس، مشيرا إلى أن نسبة النجاح مرتفعة ويمكن الحصول عليها من هنا .

 

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

 وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.
- مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.
ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بجميع محافظات الجمهورية 

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة “فيتو” لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2025 وأولياء الأمور، ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة والمحافظات بالاسم ورقم الجلوس. 

  1. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية  2025 بالقاهرة من هنــا
  2. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة من هنــــا
  3. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بشمال سيناء من هنــا
  4. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقليوبية من هنــا
  5. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالشرقية من هنــا
  6. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالمنيا من هنــا
  7. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 ببني سويف من هنا 
  8. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بأسيوط من هنا 
  9. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بسوهاج من هنــا 
  10. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية من هنــا

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًّا من خلال إدخال الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص.

 

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