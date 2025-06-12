تعليم القاهرة تكشف موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة، أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن أعمال التصحيح مازالت مستمرة ببعض الإدارات التعليمية.



موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2025



وأوضح المصدر لـ فيتو أنه بعد الانتهاء من أعمال التصحيح سيتم مراجعة النتائج بكل إدارة على حدة، لتتم بعد ذلك أعمال التجميع والمراجعة مرة أخرى بالمديرية ليتم اعتمادها من قبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية



وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًّا من خلال إدخال الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص.

نتائج صفوف النقل بالقاهرة



نتيجة الفصل الدراسي الثانى 2025 بالقاهرة، أعلنت البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن ظهور نتيجة سنوات النقل بالمحافظة للعام الدراسي 2024- 2025.



نتيجة الفصل الدراسي الثانى 2025 بالقاهرة

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن نتيجة الفصل الدراسي الثانى 2025 لطلاب صفوف النقل يمكن الحصول عليها عن طريق المحادثة الآلية في اللينك التالي:https://eduserv.cairo.gov.eg/



كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن ظهور نتائج سنوات النقل للصفوف، الثالث،و الرابع،و الخامس، والسادس الإبتدائي والأول والثاني الإعدادي على الموقع الرسمى للمديرية.



نتيجة الفصل الدراسي الثانى 2025



للاستعلام عن نتائج الترم الثانى 2025، يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:

1- زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو بوابة النتائج الإلكترونية الخاصة بمحافظة القاهرة.

2- اختيار قسم (نتائج الامتحانات).

3- تحديد المرحلة التعليمية

4- إدخال بيانات الطالب المطلوبة، مثل رقم الجلوس والرقم القومي.

5- الضغط على زر (عرض النتيجة).

6- ستظهر نتيجة الطالب متضمنة درجات المواد الدراسية والمجموع الكلي.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يمكن لجميع الطلاب معرفة نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2025 من خلال الموقع الرسمي لمديرية تعليم القاهرة.

ووجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تعليمات مهمة وعاجلة لجميع المدارس بشأن إعلان نتائج الامتحانات الترم الثاني وآلية تسليمها لطلاب صفوف النقل وهي كالتالي:



1. الإعلان عن نتائج الامتحانات في مكان ظاهر داخل المدرسة، على أن يكون ذلك تحت إشراف مباشر من إدارة المدرسة، بما يضمن إتاحة النتائج لجميع أولياء الأمور دون استثناء.

2. يُمنع منعًا باتًا تسليم نتائج الطلاب لأي من العمال أو العاملين بالمدرسة بقصد توصيلها إلى أولياء الأمور مقابل أي مبالغ مالية أو منافع شخصية، ويُعد ذلك مخالفة صريحة لما ورد في الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2022).



التنبيه المشدد علي أن أي مخالفة لما ورد أعلاه ستُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية الفورية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اللوائح والتعليمات المنظمة للعمل.



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