السبت 14 يونيو 2025
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محافظ الجيزة يتفقد مشروعات تطوير الطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
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 أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جولة تفقدية لمتابعة اللمسات النهائية لمشروعات التطوير والاستعدادات الجارية بمحيط المتحف المصري الكبير والطرق والمحاور المؤدية إليه، وذلك في إطار المتابعة اليومية استعدادًا للافتتاح العالمي المرتقب للمتحف.
 

مشروعات التطوير والاستعدادات الجارية بمحيط المتحف المصري الكبير 

 وشملت جولة المحافظ تفقد طرق ومحاور: مصر – الإسكندرية الصحراوي، الفيوم، ميدان الرماية، فيصل، الأهرام، البحر الأعظم.
وخلال الجولة عاين المحافظ أعمال التطوير بطريق مصر – الإسكندرية الصحراوي عند موقع حازم حسن والتي تتضمن تطوير الأرصفة ببلاط الإنترلوك وتشجير المسطحات الخضراء وتحديث أعمدة الإنارة والأنظمة الضوئية.

 

تركيب مطبّات لتهدئة السرعات ببعض المناطق الحيوية

 ووجه المحافظ الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مشددًا على ضرورة طلاء الأعمدة القائمة بما يتماشى مع أعمدة الإنارة الجديدة والتنسيق مع الإدارة العامة لـ مرور الجيزة، لبحث إمكانية تركيب مطبّات لتهدئة السرعات في بعض المناطق الحيوية لخدمة السكان ورواد المنطقة.


كما وجّه محافظ الجيزة مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع حي الهرم للإسراع في الانتهاء من أعمال الرصف بمنطقة مينا هاوس حتى شارع الأهرام، وكذلك استكمال أعمال الإنترلوك المتبقية بطريق إسكندرية الصحراوي عند تقاطعه مع الطريق الدائري بمدخل كفر غطاطي.


وفي السياق ذاته، شدد المحافظ على رئيس  هيئة النظافة والتجميل بتكثيف أعمال النظافة والكنس الآلي لرفع كفاءة البيئة المحيطة والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة المتاخمة للمتحف.


وأكد محافظ الجيزة أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بشكل متكامل لضمان جاهزية البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والمرافق وتقديم أفضل صورة حضارية تليق باسم مصر أمام العالم.

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المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجيزة المتحف المصري الكبير محيط المتحف المصري الكبير المتحف المصري طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي شارع الاهرام

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