تعرف على الشروط والمستندات، محافظة الجيزة تطرح 1700 جبانة جاهزة للتسليم

تعلن محافظة الجيزة الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات عن طرح قطاع (س) بجبانتي (١٥، ١٦) بإجمالي عدد (١٧٠٠) مدفن جاهز للمسلمين بمساحة (٢١.٦٦ م²) في الكيلو ٤٧ طريق الفيوم بنظام حق الانتفاع، وذلك لقاطني محافظة الجيزة وأحياء مدينة الجيزة والمراكز والمدن والقرى التي لا يوجد بها مدافن (أبو النمرس - البدرشين - الحوامدية - كرداسة - أوسيم).

شروط حجز في مشروع الجبانات

وحددت محافظة الجيزة عددا من الشروط للحجز، وهو كالتالي:

ـ أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصريَّ الجنسية ويبلغ من العمر ٥٠ سنة فأكثر.

ـ ألا يكون المتقدم أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى (الزوج، الزوجة، الأبناء، الأب، الأم) قد سبق لهم الحصول على مدفن من مدافن المحافظة من قبل أو من جهاز مدينة ٦ أكتوبر أو حدائق أكتوبر.

ـ لا يجوز التقدم لأكثر من مدفن للأقارب من الدرجة الأولى (الزوج، الزوجة، الأبناء، الأب، الأم).

ـ يتم التوجه إلى أحد فروع بنك مصر، على رقم الحساب ( ٠ / ٨٧٦٣٨ / ٤٥٠ / ٩ ) " صندوق جبانات محافظة الجيزة " لسداد مبلغ (ثلاثمائة جنيه) غير مسترد من قيمة كراسة الشروط، مع إحضار إيصال السداد، وأصل بطاقة الرقم القومي سارية للاطلاع، وصورة واضحة منها، وذلك للحصول على كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات، والكائن بسوق الجملة - بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر.

ـ يبدأ الحصول على كراسة الشروط من تاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠٢٥، وينتهي في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٥.

ـ يبدأ تلقي استمارة الحجز مع المستندات المطلوبة والواردة بكراسة الشروط، من تاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠٢٥، وينتهي في ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٥.



المستندات المطلوبة للحجز بمشروع الجبانات

كما حددت المحافظة عدت مستندات يجب على المتقدمين تجهيزها مع إحضار الأصول للاطلاع وهي كالتالي:

١ـ صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم سارية.

٢ـ صورة من بطاقة الرقم القومي للزوجة سارية.

٣ـ صورة من قسيمة الزواج.

٤ـ قيد عائلي حديث للمتقدم.

٥ـ إيصال مرافق حديث (كهرباء أو غاز أو مياه).

٦ـ أي مستندات أخرى يتطلبها إجراء البحث بقسم الحاسب الآلي بالجهاز.

٧ـ إحضار إفادة من المراكز والمدن والقرى المشار إليها أعلاه، تفيد بأن المتقدم ليس له بها مدفن.

٨ـ لا تُقبل استمارة الحجز إلا إذا كانت مرفقًا بها المستندات المشار إليها أعلاه.

ـ لن يلتفت لأي طلبات تقدم قبل أو بعد المواعيد المحددة في هذا الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.