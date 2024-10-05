خبير استراتيجى يكشف السيناريو القادم للرد الإسرائيلى على الضربة الإيرانية

قال الدكتور طارق فهمى،الخبير الاستراتيجى وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة إن السيناريو القادم فى الحرب الإيرانية الإسرائيلية أنه لن تكون هناك أى تسويات أو تهدئة، وبالتالى المواجهة بينهما قادمة حتى لو نجحت الولايات المتحدة الأمريكية فى التهدئة، أو تأجيل المواجهة لبعض الوقت، وهذا أمر مهم جدا نستطيع أن نبنى عليه بصورة أو بأخرى.

ضربة إسرائيلية ستكون ضربة رمزية

وأكد فهمى فى تصريح لـ"فيتو"، أن السيناريو القادم ربما تكون هناك ضربة إسرائيلية لكنها ستكون ضربة رمزية وليست موجعة، وستبدأ الضربة لمنشآت نووية ومناطق النفط والغاز واغتيالات لقيادات الحرس الثورى الايرانى، وشكل الرد الإسرائيلى وموقف القوى الغربية علينا أن نضع فى الحسبان أن هناك بنكا للأهداف الإسرائيلية تم وضعه وهو مفتوح على العديد من الخيارات.

الاغتيالات والتخريب أحد الخيارات الإسرائيلية

وواصل حديثه قائلا: هذه الخيارات ليست الاغتيالات فقط وتصفيات من داخل ايران من أول مرشد الثورة الايرانية والحرس الثورى الإيرانى مرورا بالقوائم المعدة ومرورا بعمليات التخريب التى يمكن ان تتم داخل ايران من اغتيال علماء وتخريب البرنامج النووى الإيرانى والبرنامج الصاروخى ايضا فضلا عن المفاعل النووى الايرانى وايران تستطيع الرد على مفاعل ديمونة وبالتالى ستكون هناك مواجهات.

القوى الغربية لا تؤيد ضربة من إسرائيل أو من إيران

وتابع هناك عدد من الثوابت اولها ان القوى الغربية لا تؤيد ضربة من إسرائيل او من ايران للحفاظ على الوضع الراهن وان كانت الولايات المتحدة الامريكية وانجلترا وفرنسا تميل الى دعم اسرائيل بدعم دفاعاته العسكرية والنقطة الثانية ان موضوع الرد الاسرائيلى انها تحتفظ بة لنفسها فاما ان ترد فى سياقة والامر هناك يتعلق بامن اسرائيل فضلا عن ان ايران لا تريد المواجهة وان تتوقف عند هذة الدرجة ولا تكون هناك مواجهة عسكرية او استراتيجية خاصة وانها حققت هدفها امام الشعب الايرانى برد الحرس الثورى

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