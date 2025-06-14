إيران والاختراق الصهيوني والأمريكي!

أشعر بالدهشة عندما أجد البعض ينظر إلى إيران على أنه عدو، لدرجة أن البعض يصورها على أنها الأكثر خطورة من الكيان الصهيوني علينا، بالرغم أن التاريخ لا يذكر أن هناك عدوانا من إيران على أي دولة عربية، والجميع يعرف أن الحرب العراقية الإيرانية كان البادئ فيها هو العراق..

البعض يتحدث عن أحلام الفرس في دول العالم العربى، وهذا استغربه للغاية لأن التاريخ ومنذ دخول الإسلام بلاد فارس يثبت أنه لم يحدث أى مغامرة من إيران طمعا في الأراضى العربية، ومسألة أن إيران تواجدت في اليمن أو سوريا أو لبنان أو العراق، لم تذهب قصرا ولكن استدعيت من أهل هذه الدول..

كانت في لبنان لمساعدة لبنان في مواجهة العدو الصهيوني، وفي سوريا لمساندة سوريا في مواجهة العدو، في العراق هى جزء من تمزيق العراق على أيدى الأمريكان، ونفس الأمر في اليمن، جميع الدول العربية لهم مصالح وعلاقات، بعضها معلن والبعض غير معلن..

وقبل أن أتكلم عن مصر، أشير هنا إلى أننا في المدارس كنا ندرس الخليج الفارسي وليس الخليج العربي، والخرائط القديمة موجودة، بل في أغنية شهيرة "لبيك يا علم العربية" يذكر فيها الخليج الفارسي..

نأتى إلى إيران ومصر، وبعيدا عن المصاهرة التى فشلت في الأربعينيات بين الأمير محمد رضا بهلوى وشقيقة الملك فاروق، وبعيدا عن ادعاءات السادات بوقوف إيران معنا في دعم مصر بالبترول أثناء أو بعد حرب أكتوبر، بداية الاحداث المهمة بعد ثورة الخميني في نهاية السبعينات..

وكان شاه إيران محمد رضا بهلوى مطاردا من الثورة، ورفضت أمريكا إقامته بها وهى التى كانت تعتبره رجلها الأول في الشرق الأوسط، الشاه المطلوب محاكمته في إيران، قامت مصر السادات باستضافته، هذا كان بمثابة إعلان العداء بين مصر وإيران..

لهذا عندما اغتيل السادات في السادس من أكتوبر 1980، تم إطلاق اسم خالد الإسلامبولى على شارع في العاصمة طهران، واعتبرت مصر هذا بمثابة الحجة التى تمنع التقارب، وحدث موقف آخر في أحداث 25 يناير 2011، أن إيران أيدت الانقلاب على الرئيس حسنى مبارك وانتقدت التطبيع مع الكيان الصهيوني..

هذا مختصر المواقف المصرية الإيرانية، كل ما سبق لا يمكن أن أقارنه مع الكيان الصهيوني، الذى احتل سيناء وقتل الأسرى المصريين ودفن الأحياء منهم، من دمر مدن القناة، فمن قتل أطفال بحر البقر؟ الخ من جرائم كلنا نعرفها جيدا..

وبالرغم من هذا أصبح هناك معاهدة سلام، معاهدة أخرجت مصر من قلب الصراع إلى المتفرج بلا تأثير ولا حول ولا قوة، وأصبح العدو الصهيوني أقرب للبعض من دولة ليست مجأورة، ولم تفعل أمرا يجعلنا يمكن مقارنته بالصهاينة..

ذكرت هذا لاننى وجدت شماتة وسخرية من البعض، وأيضا جهل بما يحدث، حذرنا من سقوط بشار الأسد وقلت أنه ضياع لسوريا، قلت سقوط حزب الله هو ضياع للبنان، وكما نعرف أن بعض الدول العربية هى مجرد قواعد لأمريكا، وبالتالى هي قواعد تحت أمر الكيان الصهيوني، ولهذا كان ضرب إيران أمرا طبيعيا، وقام الكيان الصهيوني ومعه كل الغرب ودول عربية للأسف، وها هو نتنياهو يهدد علنا الزعماء العرب والشعوب بالويل إذا لم يتبعوا تعليماته.

الحرب العراقية الإيرانية

وعن الهجوم الإسرائيلي على إيران يقول اللواء سيد نوار أحد أبطال إنتصار أكتوبر: إن التحضير والإعداد والتجهيز والترتيب والخداع الاستراتيجي قبل الهجمات كان ضخما ومتنوعا، وعميقا لأقصى الحدود..

ثم مستوى الاختراق الإسرائيلي الأمريكي والغربي لإيران على مستوى المعلومات والاستخبارات أيضا مهول وصادم وغريب، لماذا تمت الضربة والمفاوضات الإيرانية الأمريكية جارية؟ بالتأكيد أن هذا دليل دامغ وواضح جدا أن ترامب لا يؤتمن وليس له كلمة ولا يمكن الاتفاق معه نهائيا..

كما أن ضرب إيران رسالة واضحة لكل المنطقة بأن الكيان الصهيوني وأمريكا شيء واحد لا يقبل التجزئة.. وللحديث بقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.