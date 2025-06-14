السبت 14 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

إسرائيل لن تهاجم مصر، توفيق عكاشة: الحرب تستمر أسابيع ونجل شاه إيران يستعد لساعة الصفر

توفيق عكاشة يكشف
توفيق عكاشة يكشف موعد انتهاء الحرب، فيتو

حرب إيران وإسرائيل، كشف الإعلامي توفيق عكاشة أن هناك إمكانية كبيرة تشير إلى تدخل قوات التحالف الدولي في الحرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الحرب بين إسرائيل وإيران ستستمر نحو 4 أسابيع في عدة اتجاهات.

 

تدخل قوات التحالف الدولى فى الحرب بقيادة أمريكا

 وأكد توفيق عكاشة أن الحرب الإسرائيلية على إيران كانت متوقعة، مشيرًا إلى أن الحرب عندما انطلقت من جبال الأرز كان من المؤكد أنه ستنتهي في إيران، لأن هذه عقيدة دينية لدى إسرائيل، موضحًا أن إسرائيل تريد إسقاط نظام الحكم في إيران، وأن نجل شاه إيران محمد رضا بهلوي أنهى تدريباته السياسية لكيفية الحكم وإعادة بناء إيران ومنتظر ساعة الصفر.    

اشتعال الحرب بين إيران وإسرائيل، فيتو
اشتعال الحرب بين إيران وإسرائيل، فيتو


وقال توفيق عكاشة عن شكل الحرب المقبلة بين إسرائيل وإيران: "وارد جدًا جدًا تدخل قوات التحالف الدولى فى الحرب بقيادة أمريكا فى غضون أيام قليلة، وأنا ذكرت هذا المشهد على قناة الحياة فى عام ٢٠٢٠ يناير تقريبًا، ورسالتى إلى شعب مصر الحبيب لكى تعرف القادم راجعوا حلقاتى".

الحرب تستمر 4 أسابيع ونجل شاه إيران يستعد للحكم

 وعن موعد انتهاء الحرب الإسرائيلية- الإيرانية قال توفيق عكاشة: "سوف تستمر هذه الحرب لمدة ٤ أسابيع تقريبًا فى عدة اتجاهات"

وكان توفيق عكاشة قد أكد، في السابق، أن إيران سيتم ضربها، قائلًا: "طالما انطلقت الحرب من قمة جبال الأرز في لبنان، فستنتهي في إيران، هذه عقيدة لديهم"

احتدام الحرب وتدخل قوات تحالف دولي ضد إيران، فيتو
احتدام الحرب وتدخل قوات تحالف دولي ضد إيران، فيتو

وعن محاولة إسرائيل إسقاط نظام الحكم في إيران، قال توفيق عكاشة: "نجل شاه إيران محمد رضا بهلوى أنهى تدريباته السياسية لكيفية الحكم وإعادة بناء الدول ومنتظر ساعة الصفر لكى يعود إلى إيران كى يجلس على كرسي أبيه المدفون فى مصر".

كما وجه توفيق عكاشة رسالة للمصريين قائلًا: "على شعب مصر الموجود على مواقع التواصل الاجتماعى والذى لا يمثل سوى نفسه ولا يتعدى ٥ ملايين مصرى، أرحم نفسك من العنتريات وأجواء الحرب التى تعيش فيها الآن هذا غلط كبير جدًا من فضلكم الهدوء لأنكم شعبويين ولستم سياسيين رحم الله بطل الحرب والسلام السادات أعظم من حكم مصر".

إسرائيل لن تعتدي أو تهاجم مصر

وأكد توفيق عكاشة عدم مقدرة إسرائيل على الهجوم على مصر، نافيًا الشائعات التي تروج لذلك، فقال: "لن تعتدى أو تهاجم إسرائيل مصر".

الصواريخ الإيرانية تستهدف تل أبيب، فيتو
الصواريخ الإيرانية تستهدف تل أبيب، فيتو

 جدير بالذكر أن الحرب الإسرائيلية الإيرانية تتصاعد وتيرتها، وخاصة بعد قيام إسرائيل بالاعتداء وضرب إيران فجر أمس الجمعة، ما أدى إلى مقتل رئيس الأركان الإيراني وعدد من القادة الإيرانيين، وتسببت في اضرار بالمساكن المدنية الإيرانية، لترد إيران على الضربات الإسرائيلية بضربات مكثفة بالصواريخ البالستية والفرط صوتية وجهتها إلى العمق الإسرائيلي في تل أبيب، ما أدي لانهيار مباني وسقوط قتلى وإصابات، وتشريد نحو 300 مستوطن إسرائيلي.

إيران تعلن إسقاط مسيرات إسرائيلية اخترقت الأجواء لتنفيذ مهام تجسسية

خبير يكشف تأثير الهجوم الإسرائيلي على إيران على البورصة والاقتصاد في مصر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حرب إيران وإسرائيل توفيق عكاشة اسرائيل وايران الحرب الإسرائيلية- الإيرانية نظام الحكم في إيران تصاعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية

مواد متعلقة

إيران تعلن إسقاط مسيرات إسرائيلية اخترقت الأجواء لتنفيذ مهام تجسسية

خبير يكشف تأثير الهجوم الإسرائيلي على إيران على البورصة والاقتصاد في مصر

إيران تطلق الموجة السابعة من الصواريخ على إسرائيل ومقتل 3 وإصابة 21 في الهجوم السادس

مسؤول إيراني كبير لـ"سي إن إن": إيران ستستهدف القواعد الإقليمية لأي دولة تدافع عن إسرائيل

الأكثر قراءة

برقم الجلوس، خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

أسعار الذهب صباح اليوم السبت في مصر (آخر تحديث)

ارتفاع كبير في أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 14 يونيو 2025

إسرائيل لن تهاجم مصر، توفيق عكاشة: الحرب تستمر أسابيع ونجل شاه إيران يستعد لساعة الصفر

هل قتل خامنئي في الضربة الإسرائيلية؟ خبير إسرائيلي يكشف عن عملية اختراق كبيرة وما يحدث في مخبأ المرشد

حصيلة القتلى والمصابين الإسرائيليين جراء 12 ساعة قصف إيراني

في ثاني أيام الحرب بين إيران وإسرائيل، ارتفاع سبائك الذهب والجرام يتخطى 6000 جنيه

ثاني أيام الحرب، غارات إسرائيلية تستهدف مواقع صواريخ الحرس الثوري الإيراني

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار الشوفان في الأسواق اليوم الجمعة 13/6/2025

استقرار أسعار السكر اليوم بالسوق المحلية

تعرف علي سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

10 تحذيرات لطلاب الثانوية العامة 2025 قبل انطلاق الامتحانات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى عن حكم زيارة قبر النبي: من أعظم الطاعات وأجل القربات

تفسير رؤية السجن في المنام وعلاقتها بمواجهة المشاكل والصعوبات

آل البيت النبوي في مصر.. السيدة عائشة بنت جعفر الصادق عروس آل البيت

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
رئيس الأركان الإسرائيلي: طائراتنا ستبدأ مهاجمة أهداف في طهران