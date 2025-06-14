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رياضة

ريبيرو يجتمع مع جهازه المعاون استعدادا لمواجهة إنتر ميامي

ريبيرو
ريبيرو

كأس العالم للأندية، يعقد الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي جلسة مع جهازه المعاون، لبحث استعدادات الفريق لمواجهة إنتر ميامي المرتقبة في كأس العالم للأندية أمريكا ٢٠٢٥. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو لخوض مباراته الافتتاحية اليوم أمام إنتر ميامي الأمريكي في كأس العالم للأندية. 

وبات من المنتظر أن يرتدي الأهلي زيه المكون من اللون الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر فيما يرتدي الحارس الزي اللبني بالكامل، بينما يرتدي فريق إنتر ميامي الأمريكي اللون البينك بالكامل، ويرتدي الحارس اللون الأصفر بالكامل.

 

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي 

 ومن المقرر إقامة مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجرًا 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

كما كشفت تقارير صحفية أمريكية، أن بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق فعالياتها، خلال ساعات، تشهد طريقة جديدة في طريقة دخول اللاعبين إلى أرض الملعب، قبل انطلاق المباريات الرسمية بالبطولة.

 

دخول اللاعبين على طريقة دوري السلة الأمريكي 

 وتشهد بطولة كأس العالم للأندية، دخول اللاعبين إلى أرض الملعب استعدادًا لخوض المباريات على طريقة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة (NBA)، بحيث يدخل اللاعبون واحدًا تلو الآخر، ويعلن المعلق الداخلي بالملعب عن اسم كل لاعب لحظة دخوله للمستطيل الأخضر، على أن يكون قائد الفريق هو آخر الداخلين إلى أرض الملعب.

كأس العالم للأندية 2025، فيتو
كأس العالم للأندية 2025، فيتو

ويظهر هذا النموذج في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وغيره من الرياضات الشهيرة لدى الأمريكيين.

ومن المقرر، أن يتم اعتماد هذا الأسلوب في تقديم اللاعبين بجميع مباريات الجولة الأولى من البطولة على سبيل التجربة.

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