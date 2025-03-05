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ليبرون جيمس أول لاعب في تاريخ دوري السلة الأمريكي للمحترفين يسجل 50 ألف نقطة

ليبرون جيمس، فيتو
ليبرون جيمس، فيتو

أصبح ليبرون جيمس أول لاعب في تاريخ دوري السلة الأمريكي للمحترفين يسجل 50 ألف نقطة في الموسم العادي وما بعد الموسم.

وتجاوز ليبرون جيمس حاجز 50 ألف نقطة بتسجيله ثلاثية في وقت مبكر من الربع الأول خلال مباراة لوس أنجلوس ليكرز أمام نيو أورليانز بيليكانز.

ووصل جيمس إلى 49 ألفا و999 نقطة ليلة الأحد عندما سجل 17 نقطة في فوز الليكرز على كليبرز بنتيجة 108-102، ليحقق الفريق انتصاره السادس على التوالي.

ويعد جيمس، البالغ من العمر 40 عاما، الهداف التاريخي لدوري "إن بي إيه" سواء في الموسم العادي أو في الأدوار الإقصائية، حيث أعاد تعريف مفهوم الاستمرارية في كرة السلة.

 ووصل جيمس إلى حاجز الـ50 ألف نقطة خلال موسمه الـ22 في الدوري، ليعادل الرقم القياسي الذي يحمله فينس كارتر كأكثر اللاعبين خوضا للمواسم في تاريخ "إن بي إيه".

في المقابل، يحتل أسطورة الليكرز كريم عبد الجبار المركز الثاني في قائمة أكثر المسجلين في تاريخ الدوري بمجموع 44 ألفا و149 نقطة خلال 20 موسما.

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ليبرون جيمس دوري السلة الأمريكي للمحترفين 50 ألف نقطة مباراة لوس أنجلوس ليكرز نيو أورليانز بيليكانز
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