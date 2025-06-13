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رياضة

ميسي قبل مواجهة الأهلي: متحمس لمشاركة تاريخية في كأس العالم للأندية

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

 تحدث ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي عن بطولة مونديال  كأس العالم للأندية، والتي يفتتحها بمواجهة الأهلي في المجموعة الأولى في الثالثة صباح الأحد.

وقال ميسي في تصريحات صحفية: نحن متحمسون جدًا للمشاركة في هذه البطولة التاريخية، إنها فرصة رائعة لنا كلاعبين وللنادي كي نترك بصمتنا على المستوى العالمي.
 

وأضاف النجم الأرجنتيني: كأس العالم بطولة مثيرة للاهتمام. مجرد فرصة التواجد فيها أمر يبعث على الحماس
 

 

موعد مباريات الجولة الأولى بكأس العالم للأندية 2025

 وتستعرض فيتو مواعيد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات  في مونديال الأندية 2025 كالتالي:

الأحد 15 يونيو 2025

الأهلي ضد إنتر ميامي / 3.00 فجرًا | ستاد هارد روك

بايرن ميونيخ ضد أوكلاند سيتي |.7.00 مساء |  ستاد تي كيو إل 
باريس سان جيرمان ضد أتليتكو مدريد | 10.00 مساء |  ستاد روز بول


الإثنين  16 يونيو 2025

بالميراس ضد بورتو | 1.00 صباحا | ستاد ميتلايف 
بوتافوجو ضد سوندرز | 5.00 مساء | ستاد لومن فيلد 
تشيلسي ضد أنجلوس | 10.00 مساءً |  ستاد مرسيدس بنز

 

الثلاثاء 17 يونيو 2025
بوكا جونيورز ضد نفيكا | 1.00 صباحا | ستاد هارد روك 
فلامنجو ضد الترجي الرياضي | 4.00 صباحا |  ستاد لينكون فايننشال 
فلومينينسي ضد بوروسيا دورتموند | 7.00 مساءً | ستاد ميتلايف 
ريفر بلايت ضد أوراوا | 10.00 مساء |  ستاد لومن فيلد


الأربعاء 18 يونيو 2025

أولسان هيونداي ضد ماميلودية صن داونز | 1.00 صباحا |  ستاد إنتر أند  كو 
مونتيري ضد إنتر ميلان | 4.00 صباحا بتوقيت القاهرة | ستاد روز بول 
مانشستر سيتي ضد الوداد البيضاوي | 7.00  مساءً بتوقيت القاهرة |  ستاد هارد روك 
ريال مدريد ضد الهلال | 10.00 مساءً| ستاد هارد روك


الخميس 19 يونيو 2025
باتشوكا ضد ريد بول سالزبورغ | 1.00 صباحا | ستاد تي كيو إل 
العين ضد يوفنتوس | 4.00 صباحا | ستاد أودي فيلد.

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