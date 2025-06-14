الحكومة تعلن الطوارئ لتأمين احتياجات الكهرباء في الصيف.. تجدد تعهدها بعدم العودة لتخفيف الأحمال.. وتحركات سريعة لضمان استمرار تشغيل محطات التوليد

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حالة الطوارئ لبحث خطوات تأمين التغذية الكهربائية المطلوبة خلال الفترة الحالية خاصة مع بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران، مما أثر على إمدادات الغاز الطبيعي القادمة لمصر لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا للاطمئنان على خطة تأمين الاحتياجات من المواد البترولية والغاز الطبيعي المطلوبة في القطاعات المختلفة، خاصة قطاع الكهرباء، لاسيما مع حلول فصل الصيف الذي تزداد فيه الحاجة إلى كميات أكبر من الوقود، وفى ظل الأحداث الأخيرة بالمنطقة، بعد العملية العسكرية الإسرائيلية فى إيران.

وحضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة لديها خطة تحرك لتأمين الاحتياجات المختلفة من المواد البترولية والغاز للقطاعات المختلفة، لاسيما قطاع الكهرباء الذي يحتاج إلى كميات أكبر من الوقود مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نستهدف هذا العام أن يكون لدينا 3 سفن للتغييز اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل، لتكون طاقاتها الاستيعابية 2250 قدمًا مكعبًا يوميا، بينما كانت هذه الطاقات العام الماضي نحو 1000 قدم مكعب فقط، كما نعمل كذلك على وجود سفينة تغييز رابعة احتياطيًا، ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، وزير البترول والثروة المعدنية بسرعة تشغيل سفن التغييز الثلاث.

وأضاف: لدينا أيضًا تعاقدات على شحنات غاز ولدينا احتياطي ومخزون من المازوت، ونعمل على تأمين مختلف الاحتياجات من المواد البترولية المختلفة.

اجتماع وزير الكهرباء مع رؤساء شركات التوزيع

وعقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير وعدد من مسؤولي الوزارة والمركز القومي للتحكم، ومشاركة رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، عبر خاصية الفيديو كونفرنس.

استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التغذية الكهربائية

يأتي ذلك فى ضوء الظروف الطارئة التى تمر بها المنطقة، وانعكاساتها على دول الإقليم، وفي إطار الاستعداد الدائم لمواجهة كافة الاحتمالات والنتائج التي قد تترتب على ذلك.

واطمأن الدكتور محمود عصمت على استقرار الشبكة الموحدة للكهرباء واستمرارية التغذية الكهربائية، وراجع احتياطات الوقود اللازم لتشغيل وحدات الإنتاج وزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة خلال الفترة المقبلة، واستخدام أنماط التشغيل الجديدة لتحقيق الاستخدام الأمثل للوقود وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم فى إنتاج الكيلووات/ ساعة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى إطار خطة العمل الحالية.

رفع درجة الاستعداد ومتابعة استقرار التغذية الكهربائية

وجه الدكتور محمود عصمت رؤساء شركات توزيع الكهرباء برفع درجة الاستعداد ومتابعة استقرار التغذية الكهربائية وتوفير الكهرباء لكافة الاستخدامات، والتنسيق الدائم والمستمر مع مراكز التحكم في الشركات والتحكمات الإقليمية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، مؤكدا على تواجد جميع القيادات على رأس العمل على مدار اليوم، والمتابعة اللحظية لكافة المستجدات لتأمين الشبكة الموحدة واستقرار التغذية الكهربائية.

وأكدت مصادر مطلعة بـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إمدادات الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء مازالت آمنة حتى الآن وتكفي احتياجات تشغيل المحطات.

خطة وزارة الكهرباء لتوفير إمدادات الوقود لتشغيل محطات التوليد

وأضافت المصادر أن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية تم التأكيد على استقرار تأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء.

تفعيل خطة الطوارئ لتوفير إمدادات محطات تشغيل الكهرباء

وأشارت المصادر إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت عن تفعيل خطة الطوارئ المعدة المسبقة الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، وذلك بإيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار وذلك في إجراء احترازي حفاظًا على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، ترقبًا لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الشرق مرة أخرى.

وأوضحت المصادر أن سفن إعادة التغييز الثلاث وصلت إلى مصر، مصيرة إلى أن سفينة منهم تقوم حاليا بإعادة التغييز وضخ الغاز إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية والسفينتين الآخرين جار أعمال تجهيزهم وربطهم على الموانئ لبدء ضخ الغاز الطبيعي.

وتابعت المصادر أن العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال، قد لا تكون مطروحة في الوقت الحالي بسبب توافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

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