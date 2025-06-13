الكهرباء تكشف خطة التعامل مع نقص إمدادات الوقود والعودة لـ تخفيف الأحمال

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إمدادات الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء مازالت آمنة حتى الآن وتكفي احتياجات تشغيل المحطات.

خطة وزارة الكهرباء لتوفير إمدادات الوقود لتشغيل محطات التوليد

وأضافت المصادر أن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية تم التأكيد على استقرار تأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء.

تفعيل خطة الطوارئ لتوفير إمدادات محطات تشغيل الكهرباء

وأشارت المصادر إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت عن تفعيل خطة الطوارئ المعدة المسبقة الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، وذلك بإيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار وذلك في إجراء احترازي حفاظًا على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، ترقبًا لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الشرق مرة أخرى.



وأوضحت المصادر أن سفن إعادة التغييز الثلاث وصلت إلى مصر، مصيرة إلى أن سفينة منهم تقوم حاليا باعادة التغييز وضخ الغاز إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية والسفينتين الاخرين جار أعمال تجهيزهم وربطهم على المواني لبدء ضخ الغاز الطبيعي.

وتابعت المصادر أن العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال، قد لا تكون مطروحة في الوقت الحالي بسبب توافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.