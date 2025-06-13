وزيرا الكهرباء والبترول يتفقدان مركز التحكم بالشبكة القومية للغاز لهذا السبب (صور)

قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بزيارة تفقدية لمركز التحكم القومي في الشبكة القومية للغاز الطبيعي، بمقر شركة جاسكو، وذلك للوقوف على مدى جاهزية الشبكة القومية للغاز في تلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء خلال فصل الصيف الجاري، في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة.

خطط التشغيل وموقف كميات الغاز المتاحة

واستعرض الوزيران خلال الزيارة خطط التشغيل وموقف كميات الغاز المتاحة، بالإضافة إلى سيناريوهات الإمداد المختلفة بما يضمن استقرار الضغوط على الشبكة وتوفير الوقود اللازم لتلبية الأحمال الكهربائية المخططة، في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال أشهر الصيف.

تأمين احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت

كما تم التأكيد على أن قطاع البترول يواصل جهوده لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت، وذلك من خلال المتابعة اللحظية لحالة الشبكة وتعزيز مرونة منظومة الإمداد، بما يحقق الاستدامة في تأمين الوقود اللازم لتوليد الكهرباء دون انقطاع، مشيرًا إلى أن التنسيق الوثيق مع وزارة الكهرباء يُعد عنصرًا حاسمًا في ضمان استقرار الشبكة القومية للطاقة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الاستعدادات الحكومية الشاملة لتأمين احتياجات المواطنين والخدمات الأساسية من الطاقة، والتأكيد على جاهزية القطاعات المعنية للتعامل مع متطلبات التشغيل القصوى خلال موسم الصيف، وفقًا لأعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية.

ورافق الوزيران المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، والمحاسب ناصر شومان وكيل الوزارة لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمشرف على نيابة التجارة الخارجية بهيئة البترول، والمهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو.

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