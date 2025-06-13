الحكومة تعلن الطوارئ بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في إيران.. مدبولي: زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة.. الطيران: المجال الجوي المصري آمن ويعمل بشكل طبيعي

في إطار متابعة تداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية في إيران، بدأت الحكومة في التحضير لعقد اجتماعات لمتابعة آخر التطورات التي قد تحدث نتيجة الهجوم الإسرائيلي على إيران.

زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعة الموقف أولا بأول، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق بين حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة، في إطار متابعة تداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية في إيران.

كما أكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع مع وزيري الكهرباء والبترول، لاستعراض سيناريوهات تداعيات الأحداث العسكرية بالمنطقة.

المجال الجوي المصري آمن

وقالت وزارة الطيران المدني أن المجال الجوي المصري آمن ويعمل بشكل طبيعي، ويشهد انتظامًا في حركة التشغيل وفقًا لأعلى المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الجوية، في ضوء الأحداث الجارية والتوترات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

مركز العمليات الرئيسي بمطار القاهرة الدولي

وتتابع الوزارة من خلال مركز العمليات الرئيسي بمطار القاهرة الدولي على مدار الساعة تطورات الموقف، بالتنسيق الكامل مع سلطات الطيران المدني في الدول المجاورة، وذلك عقب إعلان بعض دول الجوار عن إغلاق مؤقت لمجالاتها الجوية نتيجة للأوضاع الراهنة في المنطقة.

وفى هذا السياق، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي وكافة المطارات المصرية، تحسبًا لاحتمال استقبال طائرات عابرة قد تضطر إلى تغيير مساراتها الجوية والهبوط الاضطراري بالمطارات نتيجة المستجدات الإقليمية، حيث تم التأكيد على الجاهزية الكاملة لتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لكافة الرحلات المتأثرة.

واستقبل مطار القاهرة الدولي تسع طائرات تابعة لشركات طيران أجنبية في أوقات متقاربة بغرض التزود بالوقود، بعد تعديل مسارات رحلاتها نتيجة إغلاق بعض المجالات الجوية المجاورة. وقد أقلعت جميع الطائرات في وقت قياسي، بعد تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لاستكمال رحلاتها بأمان.

وفي ضوء تلك التطورات، أعلنت شركة مصر للطيران عن إلغاء 3 رحلات جوية كانت متجهة إلى كل من بغداد، وعمان، وبيروت، لحين فتح المجالات الجوية في تلك الدول.

وتوجّه الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني على الفور إلى مركز العمليات بمطار القاهرة الجوى ومركز العمليات المتكامل التابع لشركة مصر للطيران ال (IOCC)، كما زار برج المراقبة الجوية، لمتابعة الموقف عن كثب والاطمئنان على سير العمل وانتظام حركة التشغيل.

بالأسماء، مقتل 6 علماء نوويين في الضربات الإسرائيلية على إيران

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن عبد الحميد مينوظهر، وأحمد رضا ذو الفقاري، وأمير حسين فقهی، ومطلبي زاده، ومحمد مهدي طهرانچي، وفريدون عباسي، من العلماء النوويين في إيران، قد قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية.

فيما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن إيران أطلقت أكثر من 100 مسيرة على دولة الاحتلال.

ويعتبر هذا أول رد من طهران على الضربات الإسرائيلية غير المسبوقة التي استهدفت قيادات بارزة، ومنشأت نووية في العمق الإيراني.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن الحكومة قولها، إنها بدأت منذ هذه اللحظة باتخاذ الإجراءات الدفاعية والسياسية والقانونية اللازمة لجعل الكيان الصهيوني غير الشرعي يندم.

إيران تعلن بدء الرد على الهجوم الإسرائيلي

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الحكومة الإيرانية قالت في بيان: “إنّ العدوان الليلي الذي شنه الكيان الصهيوني على وطننا إيران، والذي أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين والقادة والعلماء الأعزاء، أثبت أن هذا الكيان غير الشرعي لا يلتزم بأي قاعدة أو قانون دولي، وأنه كالمجنون السائب، يرتكب الاغتيال جهارًا نهارًا أمام أعين العالم، بما فيهم الغربيون الذين يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي، ويوقد نيران الحرب بلا خجل”.

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