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أخبار مصر

مدبولي يعقد اجتماعا مع وزيري الكهرباء والبترول لاستعراض تداعيات الأحداث العسكرية بالمنطقة

رئيس مجلس الوزراء،
رئيس مجلس الوزراء، فيتو
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم عقد اجتماع مع وزيري الكهرباء والبترول، لاستعراض سيناريوهات تداعيات الأحداث العسكرية بالمنطقة، وذلك  في إطار متابعة تداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية في إيران.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعة الموقف أولا بأول، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق بين حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة.

 

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