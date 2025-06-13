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توجيهات عاجلة من وزير الكهرباء لتأمين الشبكة الموحدة

اجتماع وزير الكهرباء
اجتماع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
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اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الجمعة، مع المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير وعدد من مسئولي الوزارة والمركز القومي للتحكم، ومشاركة رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، عبر خاصية الفيديو كونفرانس.

استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التغذية الكهربائية

يأتي ذلك فى ضوء الظروف الطارئة التى تمر بها المنطقة، وانعكاساتها على دول الإقليم، وفي إطار الاستعداد الدائم لمواجهة كافة الاحتمالات والنتائج التى قد تترتب على ذلك.

اطمأن الدكتور محمود عصمت على استقرار الشبكة الموحدة للكهرباء واستمرارية التغذية الكهربائية، وراجع احتياطات الوقود اللازم لتشغيل وحدات الانتاج وزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة خلال الفترة المقبلة، واستخدام أنماط التشغيل الجديدة لتحقيق الاستخدام الأمثل للوقود وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم فى إنتاج الكيلوات ساعة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى إطار خطة العمل الحالية.

رفع درجة الاستعداد ومتابعة استقرار التغذية الكهربائية

وجه الدكتور محمود عصمت رؤساء شركات توزيع الكهرباء برفع درجة الاستعداد ومتابعة استقرار التغذية الكهربائية وتوفير الكهرباء لكافة الاستخدامات، والتنسيق الدائم والمستمر مع مراكز التحكم في الشركات والتحكمات الإقليمية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، مؤكدا على تواجد جميع القيادات على رأس العمل على مدار اليوم، والمتابعة اللحظية لكافة المستجدات لتأمين الشبكة الموحدة واستقرار التغذية الكهربائية.

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